Ma reggelre minden

vakító fehér lett,

udvarunk is

vastag, fehér

paplan alatt ébredt.

Nem látszik a padka,

sem a kutya óla,

kert végén a

szemétdomb is

nyakig bújt a hóba.

Fehérek az utcák,

kanyargó ösvények,

rajtuk még a csizmanyomok,

azok is fehérek …

Csak egy öreg csóka,

ott a kerítésen,

gunnyaszt, akár

vén anyóka,

talpig feketében …