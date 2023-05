Eltévedtem az élet dolgai között

és most már csak az álom lepleibe burkolódzom

mint egy óriás virág szirmaiba

Akár az ópium

altató, édes méreg ez.

Az ébrenlét percei egyre fogynak

és ébren is az álom arany rózsái vannak a szememen.

A világ

mindig kevésbbé szűrődik be hozzám

mint a fény

est közeledtén

a leredőnyözött ablak résein.

Észrevétlen, éj lesz nemsokára

s nem lesz belőle ébredés.

Nyitókép: Kárpátalja.ma