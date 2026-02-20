Szép Ernő: Honvágy

De szeretnék én itt nem lenni,

Jaj, de szeretnék menni, menni

Azokkal, akik már meghalnak.

Mennyien hullnak, tűnnek, szöknek,

De mehetnék kísérőjöknek,

Utitársuknak földöntúlra.

Így vágytam a kapuban állva,

Mindig bemenni boldog bálba,

Ahonnan fény jött, bőgő búgott.

Kívül a kerítésen járva

Így vágytam a tenniszpályára.

Hol futkostak tiszta fehérben.

A tengerpartot árván róva,

Így vágytam szállni a hajóra,

Amely lassú kéjutra fűtött.

Így vágytam falkavadászatra,

Hol kürttel indúlnak vágtatva

S eltűnnek hajnali homályban.

Dűlnek, vesznek, illannak, halnak,

Úsznak, szállnak, halkan nyargalnak

Túl járnak ezen a világon.

Ó, férfiak, fiúk, legények,

Hol vagytok, várjatok, elérlek…

Úgy húz utánatok a szívem.

Másik világ füvén vidúlni,

Köztetek lelkendezve múlni

Előre, édes támolygásban.

Hol minden vár, ami valótlan,

Hol minden szép és minden jól van,

És cseng, zeng az igazi élet.

S kitérnek az arany bárányok

S ott vár az úton, kit imádok,

Virágfelhők alatt, árnyékban.

Nyitja karját angyal-szerelmem,

Csók és sikoly között lehelem

Boldog szívemre zárva: Végre.

mek.oszk.hu