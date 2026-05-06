Szép Ernő: Kék üveggömb

Én leírom a papírra

Hogy milyen szomorút láttam,

Mert nincs kinek elmesélni

Csak a szép fehér papírnak.

Láttam egy szép üveggömböt

Léc hegyében virágágyon

Elhanyagolt kertecskében,

Kibe mentemben benéztem.

Csorba volt a kék üveggömb

És homályos és poros volt.

Én megálltam és elnéztem

És gondoltam édes nyárra

És gyönge szép menyasszonyra

Aki a kis kertbe sétált,

S a kék gömb előtt megállott

Mert magát meglátta benne

Csupa kékben és aranyban

Kicsibe, furcsán kinyúlva

S tündökölve mint az álom

S kezét szeme elé tette

S csudálkozott és mosolygott.

