Szepes Maria: Kibékülés

Békét kötni mindennel és

mindenkivel, aki más, mint amit

jónak, szépnek tartok, s csak önmaga

tud lenni. Elfogadni külön

kozmoszának törvényeit, ha az

enyémtől eltérnek.

Megbocsátani idegen, rossz ízeket,

helyükre tenni téves jelképeket.

Megérteni titkos nyelvüket, a

hebegőt, a dadogót, a szitkozódó,

mérget fröccsentő csúfat is.

Felismerni e tintahal – felhő mögött

a zokogó, magányos kárhozottat, aki

adni, kérni nem képes. Számláján

csak bevétel – rovatot vezet. Tenni,

áldozni sohasem szeret, nem ismer

egyebet, csak a nihilt, koporsót ácsol,

sírgödröt ás.

Elviselni a botor jajszavát, aki maga

keresi búját, baját, visszaüt, támad, s

vádol, hogy ütik, sült galambra lesve

tétlenkedik.

Nyavalyáinak utána jár,

a figyelmeztetésért halálmadárt kiált.

Nem tudja másképp. Semmiféle vád,

ítélet csontalkatát nem szabja át.

Bölcs az, aki megbocsát: Ilyen a

világ!

Ennyi az ember, s ennyi vagyok

magam is. Nem több és nem

kevesebb.

Néha megostromlom a lehetetlent,

Sziszifusziként hegyre hordom

terheimet, azután visszahullok talajt

vesztve megint.

De magamnak is megbocsájtok,

ami nehezebb, mint átugrani

saját, földre vetült árnyékunkat.

E biblikus varázslat mégis

megtörténik időnként, pedig nem

idézi hit.

A csoda villáma váratlan mindig,

eltünteti, ami valónak tűnik,

s megmutatja, ami a mulandóban is

igaz, mert soha el nem múlik.

