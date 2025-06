Tóth Dominika: szonett

azt mondtad eltünteted a holnapot

helyére csillagokat szórsz ezüsttel

tenyerembe nefelejcseket ültetsz

míg én lelkemre igazgatom karod



lesz mikor nem menekülünk egymástól

árnyékom árnyékodban talál fényre

addig is feküdj szempilláim alá

mesélj valami szépet a szavakról



egyszer megszabadítasz önmagamtól

addig is benned hagyom törött felem

elevenen párolgok el nyakadról



nem hallok és táplálkozom a zajból

azt mondtad egy idő után könnyebb lesz

most azt várom, hogy kilépj a falból

Forrás: Viszontlátás II.

Nyitókép: Pércsi Tamás