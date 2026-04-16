Váci Mihály: Nehéz a szívünk

Az arcodat ne mutasd szomorúnak.

Ne lássa senki, mi az, amit eltűrt.

Jobban kellene szeretni magunkat,

hiszen mi már nagyon kiérdemeltük.

A szíveink egymásra zúzva hulltak,

eggyé forrasztó sors zuhog felettünk.

Sebeinkért szeretjük már a múltat;

és a jövőt: – lesz mit felemlegetnünk.

Most itt ülünk. Kedves, Te szomorú vagy.

Az arcom nem mutatja, amit eltűrt.

Nehéz a szívünk, mert nem könnyű búnak

ütése alatt ragyog a szerelmünk.

Egymást szeressük már – ne csak magunkat

Hiszen mi már nagyon megérdemeljük.