Várnai Zseni: Katonafiamnak 

Én magzatom, szép katona fiam,

Szíve vérével ír neked anyád,

Mióta a császár kenyerét eszed

Vörösbe fordult itthon a világ.

Most készülünk a döntő nagy csatára,

S ti lesztek ellenünk majd a sereg,

Ha ráuszítanak önnön véreidre:

Ne lőj, fiam, mert én is ott leszek.

Az anyaföldnek most zsendül a méhe,

Már lesi a munkás szolgahadat,

Hogy szűz ölébe termő magot hintsen,

Várja az erőt, mely életet ad.

Most megmérjük irdatlan nagy erőnket,

S nem ringatnak majd kalászt a szelek;

A termőföld lesz a mi lázadásunk:

Ne lőj, fiam, mert én is ott leszek.

Fiam, ez öreg reszkető sorokban

Én sírok, ki méhemben hordtalak,

Ki eggyé tettem órát, napot éjet,

Hogy etesselek, hogy dajkáljalak;

Hús a húsomból, vér az én véremből,

Hogy emelhetnél te rám kezet,

Ha én zokogom, sikoltom feléd:

Ne lőj, fiam, mert én is ott leszek.

A Krisztusunk vagy, a mi Messiásunk,

A reménységünk, mindenünk: az Élet.

Fiam, te döntöd el most a sorunk,

A te felzúdult bús rabszolgavéred;

Bontson el a forradalmi mámor,

Ha hömpölyög a lázadó sereg,

Mint felkorbácsolt zúgó tengerár:

Ne lőj, fiam, mert én is ott leszek.

Most még csak háborog az óceán,

S a kevély hajót már tépi, dobálja,

Mi lesz, ha majd ős medréből kicsap,

Ha úrrá lesz a tenger akarása;

Mi lesz, ha minden katonafiú

Szülőanyjától kap egy levelet,

Mely lázit gyújt, vérbe borít:

Ne lőj, fiam, mert én is ott leszek.