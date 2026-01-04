Aranyosi Ervin: Január

Ebben az évben is ez az első hónap,

sosem áll a sorban, a legutolsónak.

Új év születése a születésnapja,

mindig ő az első, s ez hidegen hagyja!

Harmincegy napot él rövid életében,

ám újra születik minden egyes évben.

Nevét a kapukról, átjárókról kapta,

ünnepléssel indul el az Istenadta!

Lassan alakulgat ilyenkor az élet,

tőle várunk mindig jól kezdődő évet.

Ő a leghidegebb hónapunk az évben,

ilyenkor bízhatunk egy kis hóesésben.

Újévkor reményt ad, s új kapukat kitár,

reménnyel kecsegtet minket a Január!