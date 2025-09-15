Zán Fábián Balázs: Csak a világtalan őrök…

Soha nem mozdulok el a fa alól,

ahol kinyitottam a szemem.

Rettegek minden ismeretlentől,

ezért csak menedék

fámhoz beszélek,

akár egy védtelen madár.

Hiszem, hogy meghallja szavaim,

ágait lehajtja hozzám,

és felemel a fészekhez,

amelyből kiestem.



Így most már szebb a világ,

és lassan termőre fordul a remény,

mely szerint lehetne jobb is az ember.

A földön zúg a szél, és a közelben

ordítozik egy totál részeg alak.

Senkit sem érdekel,

hogy félek ezektől a zajoktól.



Az emberek nem hallják,

amit mondok, mert

sosem néznek rám,

csak kavarognak a szélben,

lökdösik egymást,

arra sem figyelnek, hova lépnek.



Ezért hull rossz földbe a mag,

bár az Úr maga szórja szét.

Így sosem hoznak gyümölcsöt, termést,

és ezért meddő vetését

a szőlősgazda kiszántja,

és csak a világtalan őrök

maradnak az idő peremén.

Forrás: Együtt folyóirat 2025/4