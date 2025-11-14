Weöres Sándor: Ima

Köszöntelek a folyók zúgásával,

a felhő-arcú hegyekkel, a hegy forma fellegekkel,

a gong-alakú csillagokkal,

köszöntelek a szivárvánnyal, az éj minden tüzével,

és végül az ámulatos nap-ragyogással:

mind a tiéd!

valamennyiben itt vagy,

akkor is, ha szenderegsz és úgy is, ha leszállsz hozzánk váratlanúl

s a teremtmények seregének megvilágítod újra meg újra

kerek pajzsaidat, eleven mezőkön és rideg mérföldköveken heverőket,

egyszerűségük örök titkában, nyíltságuk rejtelmében,

miket állandó ittlétük miatt oly könnyen, szűntelenül feledünk.

