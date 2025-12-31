Weöres Sándor: Óév és újesztendő

Amint az őszt, a rezgő, nyugtalan

időszakot felváltja lassu tél

és mindent súlyosan lenyom, miként

hordóban eltett-káposztát a kő:

a vérkeringés is megváltozik.

Másként gondolunk, másként eszmélkedünk,

és végig sem gondolt sejtéseink

szürkén rebbennek hűvös légen át,

mint fosztott gallyak közt veréb-csapat.

De fényesebb felhőket hord a szél,

kristály metszésű villogó hadat

kemény kékségű mennybolton, milyet

tavasz, nyár, ősz még álmában se lát.

S a fázó lélek észre sem veszi,

hogy mennyivel derültebb, csöndesebb

most, mint virágok közt, vagy lomb alatt,

vagy víg szürkületkor. Majd mind visszatér.