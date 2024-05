Kimért vonalak.

Öt világrész egy márványoszlopon,



Mint mindenki,

ő is ismeretlen.



Nem tudom én sem,

hol születtem:

otthon-e vagy idegenben,

csak érzem magamban

a régi kölyköt,

kinek

fekete kenyér helyett

beteg korok

alamizsnája

hull a tenyerébe.



Öt világrész márványlapjaként

feszül az arcom.

Itt is nyugszik egy ismeretlen.

A reflektorkereszttüzű

estében

az öröktűz

felbomlik fantáziára;



megidézek

minden idegent,

megkérdem,

hogy egyedül járva

kiszáradt torokkal

a sivatagban

mennyit kérne

az özönvízből?…



Ismeretlenek.

A világ felbomlik világokra:

Ismerősök.

Az Ember nevét

tetováltatták homlokukra.



S belőlük szökik el

az ismeretlen Ének,

mely megváltásról mer szólani,

és öröktűz szalagját

lobbantja lángra,

még ott is, hol a három színből

hiányzik kettő.



Öt világrész márványlapjaként

feszül az arcom.

Itt is nyugszik egy ismeretlen,

aki tudja,

hogy meghalni már késő.

Forrás: Az ismeretlen katona… (2020)