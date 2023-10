<19 Formáld a világod! verseny

Sokat lógsz a telefonodon és közben világmegváltó projektet szervezel? A nyári szüneted játékfejlesztéssel töltöd vagy a laptopod művészeti alkotásaid elkészítéséhez használod? Van egy jövőbe illő találmányod? Akár az animációk, a robotok, a telemedicina vagy a mobilapplikációk a te asztalod, ha mindennapi problémákra keresel informatikai megoldásokat és ha 19 éves vagy fiatalabb vagy, itt a helyed!

Nevezz a <19 Formáld a világod! versenyre!

Nevezési feltételek

19 éves kor alatt* bármilyen digitális alkotással nevezhetsz a versenyre, legyen az animáció, rajz, zene, játék, honlap, portál, kiegészítő alkalmazás, mobil applikáció, kutatás, robot, saját készítésű szoftver, hardver vagy bármilyen egyéb informatikai megoldás. A legfontosabb, hogy legyen egy kreatív ötleted!

Egy versenyző több pályaművel is ingyenesen nevezhet versenyünkre. Jelentkezhetsz egyénileg vagy csapatban is, ha 2023. december 31-ig nem töltöd még be a 19. életévedet! Nevezhetsz Magyarországról és akár a határon túlról is.

A zsűri által kiválasztott nyertesek értékes díjakat nyerhetnek és részt vehetnek a legjobb pályamunkákat bemutató kiállításon Budapesten. Emellett meglátogathatják külföldi partnerversenyeinket Németországban és Ausztriában.

*A versenyen magyar anyanyelvű, de nem kizárólag Magyarország területén élő, 2023. december 31-ig 19. életévüket be nem töltő egyéni pályázók, illetve csapatok vehetnek részt.

Jól hangzik? Így tudsz nevezni:

regisztrálj a www.formaldavilagod.hu oldalon

töltsd fel a pályamunkád/pályamunkáid

töltsd le a nevezési lapot, nyomtasd ki és aláírva küld be a honlapon, vagy postán

A pályamunkák és az aláírt nevezési lap feltöltési határideje: 2023. november 2.

A később beérkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. Sikeres nevezésedről e-mailben értesítünk, ezért figyelj oda, hogy e-mailcímedet pontosan add meg!

Kontakt

Inspirációért keresd fel a korábbi versenyek oldalait, kezdve a 2022-essel, böngéssz digitális műhelyünk tudásanyagai között vagy kedveld a Facebook oldalunkat, kövesd Instagram csatornánkat!

Van, ami még nem érthető?

Keress minket!

[email protected]

www.formaldavilagod.hu

Meggyőztünk? Nevezz!

Szervező: C3 Kulturális és Kommunikációs Központ 1146 Budapest, Hermina út 22.

www.c3.hu

Adatvédelem

Nevezéseddel elfogadod a zsűrizés előre rögzített menetét és módját, valamint hozzájárulsz ahhoz, hogy pályaműved a C3 Alapítvány honlapján, a kiállításon és a versenyhez kapcsolódó sajtóanyagokban és sajtóeseményeken megjelenhessen. Jelentkezéseddel felelősséget vállalsz azért, hogy pályaműved szerzői jogot, szabadalmat nem sért. A pályamű tulajdonjoga természetesen a tied marad.

Pályázatodat nem fogadhatjuk el, ha az alkotmányos normákat, szerzői jogokat sért, vagy nincs összhangban az adatvédelmi szabályozással.

A nyertesek nevén és életkorán kívül semmilyen, a versenyzők által megadott adatot nem hozunk nyilvánosságra és nem továbbítunk. A részletes Adatvédelmi Tájékoztató letölthető a verseny honlapjáról.

A verseny adatkezelési tájékoztatója elérhető a weboldalon.

