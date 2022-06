Az Irodalmi Rádió pályázata.

Lehetőség a következő antológiájában és élő színpadi műsorában való megjelenésre, az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez való csatlakozásra is, valamint alkotói verseny “A természet poétája 2022.”, “A természet tollnoka 2022.” és “A természet piktora 2022.” címek és díjak elnyeréséért



Tudnivalók:

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

2. A pályázat címe: “A természet poétája 2022.”

3. A pályázat célja és témája:

Szépirodalmi és képzőművészeti alkotások a természetről, a teremtett világ szépségeiről, a természetvédelemről. (Állatokról, növényekről, évszakokról, tájakról, falvakról, városokról, a természetben megélt pillanatokról, élményekről, történetekről stb.)

Szépirodalmi alkotások, versek, rövidprózák, valamint képzőművészeti alkotások (rajzok, festmények) beküldése az Irodalmi Rádió természetről és természetvédelemről szóló kiadványába.

Korosztályi, életkori megkötés nélkül bárki pályázhat, várjuk gyerekek és felnőtt alkotók munkáit is.



4. Pályázhatnak:

bárki, életkortól függetlenül



5. Megjelenés:

A legjobb alkotásokat beszerkesztjük egy antológiába, melyet 2022. szeptember 17-én, szombaton mutatunk be az Újpalotai Közösségi Házban (Bp. XV. ker., Zsókavár u. 15.) a pályázat eredményhirdetésével, a díjkiosztó ünnepséggel egybekötve.

A legjobb alkotásokat az antológia bemutatójának napján élő színpadi műsorban bemutatjuk, felolvassuk.

Az antológiába bekerült szerzők ímélben kapnak meghívást 2022. augusztus hó folyamán a rendezvényre.



6. A pályázat formai követelményei:

Szépirodalmi alkotások esetében:

Egy pályázó maximum 10 művet küldhet be a pályázatra.

Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező.

Egy mű maximális hossza vers esetében max. 4, próza esetében max. 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:

– A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12-es – sorköz: szimpla

Kizárólag a weboldalunkon található pályázati űrlapon lehet benyújtani a pályázatot:

Kitöltöm az űrlapot – pályázatot küldök be

Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.

Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

Képzőművészeti alkotások esetében:

Egy pályázó maximum 10 művet küldhet be a pályázatra.

Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező .

Kizárólag a weboldalunkon található pályázati űrlapon lehet benyújtani a pályázatot:

Kitöltöm az űrlapot – pályázatot küldök be

(Azt kérjük, hogy a képzőművészeti alkotások fotóit egy word dokumentumba másolja be, s úgy töltse fel. A kiadványba beválogatott képeket el fogjuk kérni a szerkesztés folyamán ímélben 300 dpi felbontású jpg képként.)



7. A pályamunkák formai és tartalmi követelményei:

Formai kötöttség nincs. Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak, ill. kifejezések, becsület-sértés, stb.)



8. A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. július 25., éjfél



9. Pályázati díj:

Beküldött művenként 1000 Ft+áfa = 1270 Ft

(beküldött alkotásonként, pályamunkánként egyezerkettőszázhetven forint).

A rádió blogszerzőinek az első beküldött alkotás térítésmentes.

A blogszerzők listája: https://irodalmiradio.hu/alkotok/

A pályázati díj tartalmazza az adminisztrációs és szervezési díjakat.

Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.

A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.

A pályázati díj befizetését átvállalhatja cég, alapítvány, egyesület, iskola vagy annak fenntartója is.

Amennyiben más címre és névre kéri kiállítani a pályázati díj befizetéséről a számlát, mint a pályázó neve és adatai, azt feltétlenül írja meg nekünk pályázata benyújtását követően külön ímélben a [email protected] ímélcímre az adatok pontos megadásával együtt.



10. További információk kérhetők:

Telefonon: 70/616-8684

vagy e-mail-ben: [email protected]



11. Zsűrizés:

A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió szerkesztői, Zsoldos Adrienn és Zsoldos Árpád végzik.



12. Eredményhirdetés:

2022. szeptember 17-én az Újpalotai Közösségi Házban (Bp. XV. ker., Zsókavár u. 15.)

A rendezvényre meghívót küldünk az antológiába beválogatott alkotások szerzőinek augusztus hó folyamán.

A belépődíj 1000 Ft/fő lesz a rendezvényre.



13. Jutalmazás:

A legjobb alkotások szerzői oklevelet és könyvjutalmat kapnak, alkotásaik megjelenési lehetőséget kapnak orgánumainkban, felvételt nyernek az Irodalmi Rádió állandó szerzőinek alkotógárdájába.

Első, második és harmadik helyezések is kiosztásra kerülnek.

Vers kategóriában átadásra kerül “A természet poétája 2022.” kitüntető cím és díj.

Próza kategóriában átadásra kerül “A természet tollnoka 2022.” kitüntető cím és díj.

Képzőművészeti kategóriában átadásra kerül “A természet piktora 2022.” kitüntető cím és díj.

A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhetnek. A sikeresen pályázók nyertes művei felkerülhetnek hangos kiadványunkra, bekerülhetnek nyomtatott antológiánkba, lehetőséget kapnak a honlapunkon való szereplésre és elhangozhat művük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádióműsorunkban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé, tagjainkat segítjük művészeti pályafutásukban, lehetőségeket kínálunk számukra.



14. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:

– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db elektronikus példány a pályamunkából

– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött elektronikus példány a pályázati űrlapból

– nem érkezik be a pályázati díj a határidő lejártáig

– jogsértő tartalmú a pályamunka

– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek



15. Melléklet

A kitöltendő pályázati űrlapot itt találod:

Pályázati űrlap megnyitása



16. Előzmény

A tavalyi, 2021-es természetről szóló pályázatunk “Klímaversek-Zöldprózák” címmel került megrendezésre.

Fotók és beszámoló a rendezvényről, nyertesekről, antológiáról:

https://irodalmiradio.hu/2021/03/24/klima-palyazat-2021/

Forrás: pafi.hu