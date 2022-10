Adj erőt! – pályázat

A Felelősen Magadért Egyesületnél (FEME) küldetésünknek tekintjük, hogy tabuk nélkül beszélhessünk mindenről, ami bennünket, nőket érint, legyen szó egészségügyi problémáról, nőgyógyászati betegségről vagy szexualitásról. Ennek értelmében immár harmadik alkalommal hirdetjük meg pályázatunkat, ADJ ERŐT! címmel, mert azt tapasztaltuk:

– a történeteknek EREJE VAN,

– a közös megélésnek EREJE VAN,

– a kibeszélésnek EREJE VAN,

és ahol ilyen pozitív dolgok történnek, annak GYÓGYÍTÓ EREJE VAN!

Várjuk történeteiteket, hogy segíthessük egymást a feldolgozásban, elfogadásban.

Meséld el Te is gyógyulásod vagy betegséged történetét akár fotó, írott történet vagy rajz formájában.

Az alkotás terápiája segít Neked is a feldolgozásában és elfogadásban, támogatja a szakértők munkáját a gyógyításban, valamint a sorstársaknak is erőt adhat a gyógyulás folyamatában.

Oszd meg velünk a történeted:

– hogy kezdődtek a problémák,

– miért fordultál orvoshoz,

– milyen nehézséget okoz vagy okozott a betegséged a hétköznapokban,

– mit éreztél a diagnózis pillanatában,

– milyen út vezetett a gyógyulásodig,

– honnan merítesz erőt a mindennapi küzdelemhez,

– hogy tudtad lelkileg feldolgozni a betegséget,

– hogy tudattad mindezt szeretteiddel, milyen hatással volt a párkapcsolatodra,

– hogy éled / élted meg mindezt a mindennapokban,

– milyen új rutint, életmódot alakítottál ki az egészségügyi problémád miatt, ami segített a mindennapokban,

– mit adott Neked vagy mit vett el Tőled a betegség?

– mit üzennél a sorstársaknak?

– ezekre mind kíváncsiak vagyunk és hidd el, még otthon, a képernyők előtt is sok-sok nő van, aki veled izgul majd érted, amikor olvassa, nézi a történeted!

A FEME Adj erőt! pályázatra MINDEN, a női egészséget érintő történetet várunk! Fontosnak tartjuk, hogy őszintén beszéljünk minden olyan problémáról, ami bennünket, nőket érint, ezért várjuk pályaművedet, legyen szó akár PMS-ről, miómáról, endometriózisról, PCOS-ről, meddőségről, menopauza okozta problémákról, hormonális, esetleg szexuális vagy pszichológiai gondokról.

A nevezéshez nem kell írónak vagy művésznek lenned, hiszen most az őszinteség és a Te történeted a legfontosabb! A FEME szakértői szubjektív szempontok alapján döntenek majd, de kiemelten jutalmazzák azokat a történeteket, melyek a sorstársaknak tanulságot tartalmaznak, és erőt adnak a gyógyuláshoz, akár az érzelmekre hatva, akár a humor gyógyító erejét használva.

Ha nem tudod, hogy kezdj neki, inspirációként tekintsd meg az előző évadok nyertes pályaműveit:

https://feme.hu/index.php/palyazat

Ha te is szeretnél erőt adni a saját történeteddel, kövesd az alábbi feltételeket:

Beküldési határidő: 2022. 11. 14. 10 óra

Beküldési link: https://feme.hu/index.php/palyazat

Részvételi feltételek, formai és technikai követelmények:

– Női egészséget érintő témákban várjuk érintett, 18 év feletti nők személyes történetét.

– A jelentkezés és a pályázat beküldésének nyelve: magyar.

– Minden pályázatnak címet kell adni!

– Minden pályázó 1 művel pályázhat és minden pályaműnek csak 1 szerzője és címe lehet.

– A pályamunka lehet: írott történet, vers vagy fotó, festmény, esetleg rajz.

– A pályázat beküldésével hozzájárulsz, hogy pályamunkádat változatlan formában bemutassuk a FEME felületein (Facebook oldalán, Instagram, YouTube csatornáján, Podcast csatornákán, honlapján), illetve eseményein, valamint írott pályamű esetén stúdióminőségű hangoskönyvet készítsünk belőle.

– A pályázat mellé kérjük csatolni az aláírt adatkezelési és felhasználási hozzájáruló nyilatkozatot.

– Beküldés névvel vagy anonim módon is lehetséges. Anonimitás esetén a nyereményről való értesítés csak e-mailcímen valósul meg, a Facebook oldalunkon csak a nyertes pályamű címe szerepel majd.

A képpel bemutatásra kerülő pályázatok technikai feltételei:

– filetípus: JPEG

– minimális befoglaló méret: 1000×1000 pixel

– maximális befoglaló méret: 4000×4000 pixel

– file maximális mérete: 8 Mb

Az írásos pályamunkákkal kapcsolatos elvárások:

– A pályamű formátumai a következők lehetnek: Microsoft Word vagy Text formátum

– Műfaji megkötés nincs.

– Terjedelem: maximum 2 oldal, minimum 10-es betűtípussal

Elbírálás:

– A pályázati anyagokat a FEME szakértői (https://feme.hu/index.php/magunkrol) értékelik, és választják ki a díjazottakat egyéni, szubjektív szempontok alapján.

– A díjakat 3 kategóriában osztjuk ki, melyek a következők:

o FEME IKON – az a pályázó részesülhet a díjban, akinek a története a FEME szakértők véleménye szerint a leginkább példaértékű a sorstársak számára.

o FEME BÁTOR – az a pályázó részesülhet a díjban, akinek a története az elbíráló bizottság véleménye szerint az őszinte és tabuk nélküli megfogalmazásával, megérinti az olvasót, nézőt és elgondolkoztat azon, mindig érdemes küzdeni a boldogságért, teljesebb életért.

o FEME POZITÍV – az a pályázó részesülhet a díjban, akinek a története a humor és a nevetés eszközével mutatja be, mindig fel lehet állni a nehéz élethelyzetekből.

Eredményhirdetés: 2022. 11. 28.

a Felelősen Magadért Facebook oldalán (https://www.facebook.com/felelosenmagadert/), de ezt követően a nyertesek neve, anonim pályázók esetében pedig a nyertes pályamunka címe felkerül honlapunkra, a www.feme.hu-ra is.

Jutalom a 3 kategória győztesének:

1-1 db FEME ajándékcsomag

+Lehetőség arra, hogy

– az írott pályaműveket stúdióminőségű hangoskönyv formájában;

– Képi pályamű esetén pedig jóminőségű, keretezett képként visszakapják.

Forrás: feme.hu