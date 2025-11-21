Adventi onlie vetélkedő
Kezdetét veszi a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok (KMNE) adventi online vetélkedője. Az elmúlt években is sokan játszottatok velük, a szervezők remélik, hogy idén is közösen hangolódhatnak az ünnepre!
November 24-től minden hétköznap megosztanak egy feladatot a KMNE facebook oldalán, amelyre a megoldást másnap délig kell beküldeni a kmnepalyazat@gmail.com címre.
A megoldás mellett kérik feltüntetni a család nevét és azonosító kódját.
Akik helyesen elvégzik az összes feladatot nyereményben részesülnek!