Adventi onlie vetélkedő

Kezdetét veszi a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok (KMNE) adventi online vetélkedője. Az elmúlt években is sokan játszottatok velük, a szervezők remélik, hogy idén is közösen hangolódhatnak az ünnepre!

November 24-től minden hétköznap megosztanak egy feladatot a KMNE facebook oldalán, amelyre a megoldást másnap délig kell beküldeni a kmnepalyazat@gmail.com címre.

A megoldás mellett kérik feltüntetni a család nevét és azonosító kódját.

Akik helyesen elvégzik az összes feladatot nyereményben részesülnek!