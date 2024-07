Áldás, átok – Alkotói pályázat

A SZITAKÖTŐ gyerekfolyóirat alkotói pályázatot hirdet ÁLDÁS – ÁTOK címmel.

A szó erejét kutatják a téli Szitakötőben, hogy miként válik a jó vagy rossz gondolat sorsfordító mozzanattá. Mitől lesz az apai áldás vagy a boszorkány átka súlyosabb, mint a többi szó? Lehet-e ugyanaz áldás az egyiknek, átok a másiknak? Mikor válik teherré az áldás? Fordíthatjuk-e az átkot a magunk javára? Miért kötődik az áldás az éghez, az átok a földalatti világhoz? Hogyan jelenik meg a természet az áldások és átkok világában?

A didaktikus stílust nagy ívben kerülő, a 8 éven felüli olvasókat megszólító verseket, meséket, prózákat és ismeretterjesztő cikkeket várják. Az ismeretterjesztő cikkek a természettudomány vagy a társadalomtudomány szempontjából is tárgyalhatják a témát.

Terjedelmi határok

VERS | 16 soros

MESE | 2800 leütés szóközzel együtt

CIKK | 3200 leütés szóközzel együtt

Egy pályázó több művet is beküldhet, de kérik, hogy még publikálatlan művekkel pályázzanak. Az online megjelenést is publikációnak tekintik. Várják határon túli pályázók műveit is.

Javasolják, hogy a pályázók előzetesen tájékozódjanak a Szitakötőt jellemző hangvételről és nyelvi színvonalról. Bár a folyóirat gyerekeknek szól, a pályázatra felnőtt alkotók munkáit várják.

A műveket elektronikus úton lehet feltölteni: palyazat.ligetmuhely.com Emailben ne küldjenek pályázatot!

A beérkező műveket folyamatosan olvassák, minden pályázónak elektronikus úton válaszolnak.

A szerkesztőség által kiválasztott művek megjelennek a Szitakötő folyóiratban.

A sikeres pályázók szerzői honoráriumot és további publikálási lehetőséget kapnak.

Beküldési határidő: 2024. szeptember 2.

További információ: Horgas Judit [email protected]

Forrás és nyitókép: Liget Műhely