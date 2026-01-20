Autószerelő gyakorlati oktatót keres az Egán Ede Szakképzési Centrum
Az Egán Ede Szakképzési Centrum autószerelő gyakorlati oktató munkakörbe keres szakmailag felkészült, elhivatott szakembert. Az intézmény olyan jelentkezők jelentkezését várja, akik szívesen vállalnának szerepet a fiatalok duális képzésben történő gyakorlati oktatásában.
A meghirdetett állás betöltéséhez magas szintű szakmai tapasztalat, valamint az ukrán és a magyar nyelv magabiztos ismerete szükséges, mivel az oktatás két nyelven zajlik.
A jelentkezőkkel szemben az alábbi szakmai követelményeket támasztják:
- Szakma: közúti járművek szerelője (3. szakmai szint)
- Képesítés: járműszerelő, 4. szakmai fokozat
- Oktatási szint: felsőfokú végzettség – alapképzés (BA), szakirányú előalapképzés, illetve technikusi végzettség
A gyakorlati oktató feladatai közé tartozik:
- gyakorlati foglalkozások vezetése és megszervezése,
- a tanulók munkájának irányítása és értékelése,
- műhelymunkák felügyelete,
- korszerű gépjárműjavítási technológiák bemutatása,
- a munkavédelmi és biztonsági előírások betartása és betartatása.
Az intézmény olyan szakembert keres, aki felelősségteljes, elhivatott, szakmailag felkészült, és aktívan támogatja a fiatalok gyakorlati képzését a modern szakképzés keretein belül.
Az álláshirdetés jó lehetőséget kínál mindazok számára, akik szeretnék szakmai tapasztalatukat az oktatásban kamatoztatni, és hozzájárulni a kárpátaljai szakképzés fejlődéséhez.
Jelentkezni lehet:
– e-mail: szakkepzo@kmf.org.ua
– személyesen: Beregszász, Iván Frankó utca 14, 1. szoba.
Érdeklődni a +380 312425011-es telefonszámon lehet.