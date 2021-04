Digitális szmog – kritikai plakátpályázat

A Partiumi Keresztény Egyetem Művészeti Tanszéke kritikai plakátpályázatot hirdet Digitális szmog címmel.

KONTEXTUS

Az elmúlt év hozadékai, történései és változásai a digitális jelenlétet gyakorlatilag kötelezővé tették. A világ minden területére kiható Covid-19 járvány okozataként a valós emberi kapcsolatok is háttérbe szorultak, a személyes emberi találkozások pedig minimalizálódtak a fertőzésveszély miatt. A kultúra és vele együtt a vizuális kommunikáció is túlnyomórészt az online térbe szorult.

Mindeközben a minket érő képi ingerek, képáradat mértéke és intenzitása egyre csak növekszik, a digitális világban folytatott interakcióinkkal karöltve. Megnőtt a digitális zaj. Politikai vezetők, sztárok, szolgáltatások, vallási felekezetek és mozgalmak próbálják elérni a figyelmünket, reklámok zuhataga ömlik ránk. A közösségi hálók segítségével pedig ezek az információk futótűzként képesek terjedni, és társadalmi konfliktusokat válthatnak ki. Ezen a ponton beszélhetünk akár egyfajta digitális szmogról is, amelybe lépve megannyiszor kénytelenek vagyunk metaforikus értelemben egyéni maszkot használni, mely afféle szűrőként szolgál a friss ingerek megválogatásakor és magunkhoz vételekor.

A kulturális események online térbe való költözése egyben egy újfajta befogadói, előadói és alkotói attitűd kialakulását is eredményezte az elmúlt időszakban, míg a városi környezetben elhelyezett reklámfelületek változatlanul és gyakran kihasználatlanul vannak jelen. A Publicritic tervezőgrafikai rendezvénysorozat, illetve kiállítás pontosan ezeket az utcai felületeket célozza meg, alternatívát kínálva a már zsúfolttá vált online tér és a még megszorítás alatt álló valós, múzeumi kiállítótér mellé. Lehetőség szerint a kiállítás teljes vagy válogatott anyaga city-light poszterek és billboardok formájában kerül ki a nagyváradi környezetbe – így nem csak a képzőművészetet fogyasztó embereket érve el a városban.

MILYEN HASZNOSULÁSA VAN?

Mivel napjaink egyik legfontosabb problémája a szelekció, jelen rendezvénysorozattal a szervezők küldetésüknek érzik évről évre megteremteni a vizuális reflexiót a különböző társadalmi ferdeségekre, felhívni az emberek figyelmét, valamint elgondolkodtatni őket a jelenlegi és jövőbeli problémákról.

Gondoljunk csak a járványhelyzetre, az identitásra, a világszerte újra meg újra előbukkanó kisebbségi problémákra, a család körüli vitákra vagy épp a globális manipulációra – és legfőképp gondoljunk mindezek visszhangjára a közösségi hálókon és a médiában, illetve a már említett digitális szmogra. A fenntartható jövő építésének alapkövei lehetnek, ha nemcsak tudatosítjuk a felmerülő problémákat, hanem beszélünk is róluk.

Nem utolsó sorban pedig jelen felhívás és kiállítás célja egyben motiválni is a fiatal, illetve a tapasztalt alkotókat, hogy merjenek álláspontot foglalni, valamint a saját véleményüket vizuálisan kifejezni.

A PÁLYÁZÓK KÖRE

A Publicritic pályázatra bárki jelentkezhet állampolgárságtól függetlenül, aki a 18. életévét betöltötte és hajlandóságot érez a kritikai megfogalmazásra.

Pályázni csak egyéni úton lehet, csoportos alkotásokat a szervezők nem fogadnak.

A PÁLYAMUNKÁK KRITÉRIUMAI

A beküldendő alkotások a Digitális szmog hívószóra hallgatnak.

2020-nál régebben készült munkák nem nevezhetők.

Minden pályázó legtöbb 3 pályaművel nevezhet. A plakátsorozatok elemei külön alkotásnak számítanak, azaz egy háromelemes sorozat 3 alkotásnak minősül.

NEVEZÉS

A pályázatra való nevezés díjtalan. A pályázatra jelentkezni kizárólag a http://www.publicritic.com weboldalon lehet, a

JELENTKEZEM gombra kattintva, a nevezési űrlap kitöltésével és a pályázati alkotások csatolásával.

A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával nevezhet.

Az alkotások beküldési határideje: 2021. május 28., 24:00 (UTC+2)

A BEKÜLDENDŐ ALKOTÁSOK PARAMÉTEREI

Méretarány: 4×3. Beküldeni PDF formátumban, 300 DPI felbontásban,

CMYK állományban lehetséges. A digitális fájlok mérete nem haladhatja meg a 100 MB-ot.

Fájlok elnevezése: vezetéknév_keresztnév_munkacím

(A nevezési űrlapon szükséges feltüntetni az alkotások címét a pályázó anyanyelvén és angolul.)

Kérjük, a beküldendő alkotásokat helyezzék bele a weboldalról letölthető sablonba.

Javasoljuk a vektoralapú munkák készítését, tekintettel arra, hogy lehetőség szerint a beválogatott munkák óriásplakátként fognak megjelenni Nagyvárad utcáin.

ZSŰRIZÉS

A Publicritic zsűrijét Vargha Balázs tervezőgrafikus (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem), Szigeti G. Csongor képzőművész (Eszterházy Károly Egyetem) és Bartha Sándor képzőművész (Partiumi Keresztény Egyetem) alkotják.

A zsűri döntései nem felülbírálhatók.

DÍJAK

Fődíj – 1000 euró

II. díj – 800 euró

III. díj – 500 euró

Közönségdíj – 300 euró

Különdíjak – lehetőség szerint

KIÁLLÍTÁS ÉS DÍJÁTADÓ

A háromtagú zsűri által beválogatott alkotások lehetőség szerint city-light poszterek formájában, a díjazott alkotások pedig billboardok formájában lesznek kiállítva Nagyvárad utcáin, a Szent László Napok keretében ( június 21-27.). Díjátadó esemény a járványhelyzet alakulásának függvényében szervezhető. A nyertesek és kiállítók előzetes értesítést kapnak a kiállított alkotások, illetve lehetőség szerint a díjátadó helyszínéről és időpontjáról.

EGYÉB TUDNIVALÓK

A zsűri által beválogatott és a díjazott alkotások bekerülnek a Publicritic katalógusába, megjelennek annak weblapján és közösségi média platformjain.

A RÉSZTVEVŐK A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉSÜKKEL AUTOMATIKUSAN ELFOGADJÁK ANNAK SZABÁLYZATÁT, MELYNEK ÉRTELMÉBEN:

– A pályázó kizárólag a saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat.

Ennek megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.

– A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a beadott munkák elkészítésével és azok nyilvános bemutatásával semmilyen jogszabályt, illetve szerzői, felhasználói vagy személyiségi jogokat nem sért. Jogsértés esetén minden felelősség a pályázót terheli, beleértve az így bekövetkező anyagi felelősséget is.

– A Publicritic szervezőbizottsága jogosult a pályaművek nyilvánosságra hozatalára – a pályázó nevének feltüntetésével – kiállítások keretében, katalógusokban, internetes felületen (http://www.publicritic.com), social media platformokon (https://facebook.com/publicritic) (https://instagram.com/-publicritic), reklámokban, PR keretében, sajtóanyagban; illetve jogosult mindezek megőrzésére a pályázat online archívumaiban.

– A Publicritic szervezőbizottsága jogosult a beérkezett munkák felhasználására (az alkotók nevének feltüntetésével) a pályázat népszerűsítésének céljából, valamint jogosult a pályaművek reprodukcióinak nyomtatott és digitális formában történő sokszorosítására – a pályázó nevének feltüntetésével (ennek érdekében a pályázó nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad).

– A Publicritic szervezőbizottsága jogosult a résztvevőkről a díjátadón készült fotók cikkekben való megjelentetésére, nyomtatott és elektronikus sajtóban egyaránt.

– A pályázó elfogadja, hogy a beküldött pályaműveket a Publicritic szervezőbizottsága térítésmentesen felhasználja a fentiekben leírtak szerint.

