Elindult a jelentkezés a START Ideathonra – vállalkozói készségfejlesztés középiskolás csapatoknak

Október 19-én megnyílt a jelentkezés a START Ideathon 2026/27-es évadára. A Nemzeti Tehetség Program pályaorientációs vállalkozói ötletversenyére a 16–20 éves középiskolások 2–5 fős csapatait várják. A diákok mentorok segítségével dolgozzák ki ötletüket, a legjobbak pedig ösztöndíjat, ajándékutalványt és automatikus továbbjutást nyernek a következő évi START programba. Jelentkezni december 13-án 23:59-ig lehet.

A START Ideathont a Nemzeti Tehetség Központ hirdeti meg a Nemzeti Tehetség Program keretében, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium támogatásával. A program célja, hogy segítse a középiskolások pályaorientációját, felfedezze a vállalkozói tehetségeket, és olyan készségeket adjon a fiataloknak, amelyekre bármely karrierúton építhetnek. A versenyre Magyarország egész területéről és a határon túlról is várják a középiskolás diákokat. A START Ideathon 2023-ban a Minősített Tehetséggondozó Műhelyekben indult, 2024 óta országos lehetőség a részvételre.

A programba 2–5 fős csapatok jelentkezhetnek, amelyek tagjai középiskola 10., 11., 12. vagy 13. évfolyamán tanuló, 16–20 éves diákok. A 16. életévüket még be nem töltött tizedikesek, valamint a 20. életévüket már betöltött, szakképzésben tanuló tizenharmadikosok jelentkezését is befogadják. A csapattagok különböző iskolákból is érkezhetnek, egy diák azonban csak egy csapatban vehet részt. A korábbi évadok résztvevői új ötlettel ismét pályázhatnak.

Az ötletek témája szabadon választható, de fontos, hogy társadalmilag hasznosak legyenek, és figyelembe vegyék a gazdasági és környezeti fenntarthatóság szempontjait. Az ötletelést három nem kötelező témakör is segíti: Zöld bolygó (fenntarthatóság, élhető környezet), Egészség és közösség (mentális és fizikai jóllét, generációk kapcsolódása), valamint Okos megoldások (digitális eszközök, oktatás, technológiai innováció). A csapatok ezektől eltérő, saját ötlettel is jelentkezhetnek.

A beérkezett pályázatok közül szakmai zsűri választja ki azt a 20 csapatot, amely bekerül a mentorprogramba. Az értékelés során az ötlet érthetőségét és megvalósíthatóságát, a célcsoport és a piac ismeretét, valamint a csapat motivációját és összetételét vizsgálják. A program január végén személyes megnyitóval és az első workshoppal indul, ezt február és április között online workshopok követik, emellett kétnapos közösségépítő alkalom is várja a résztvevőket. Minden csapat saját mentort kap, akivel a kéthetente tartott online alkalmak mellett közösen alakítják ki a munka ritmusát. A program során a diákok megismerkednek az ötletvalidáció, az együttműködés, a reális célkitűzés, a márkaépítés és a pitchelés alapjaival, és megtapasztalják, hogyan válhat egy elképzelésből működő vállalkozás.

A folyamat 2027. április 17-én a budapesti Demo Day-jel zárul, ahol a csapatok élő prezentációval mutatják be ötletüket a szakmai zsűrinek. Az első három helyezett csapat tagjai három hónapon át havi 30 000 forint ösztöndíjat kapnak, emellett fejenként 150, 100, illetve 50 ezer forint értékű vásárlási utalványt nyernek, és automatikusan bekerülnek a következő évi START programba. A nyertesek és kísérőtanáraik a Nemzeti Tehetség Központ hazai és határon túli rendezvényein is részt vehetnek.

A program idén is számít a pedagógusokra. Minden csapat megjelölhet egy kísérőtanárt, aki a teljes program alatt támogatja a diákokat: segít fenntartani a motivációt, kezelni a nehézségeket és biztosítani a rendszeres részvételt. Kísérőtanár megjelölése nem kötelező, de az értékelés során többletpontot ér.

A részvétel ingyenes, a pályázat online nyújtható be. A jelentkezéshez a csapatnak közösen kell kitöltenie a pályázati űrlapot, és lehetősége van készíteni legfeljebb kétperces ötletbemutató videót, amelyben bemutatják a csapatot, az ötletet és azt, miért éppen ezt a megoldást választották.

A pályázati felhívás részletes feltételei és a jelentkezéshez szükséges információk: https:// nemzetitehetsegprogram.hu/ program/start-programcsalad- befektetes-jovobe/start- ideathon

Nemzeti Tehetség Központ

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