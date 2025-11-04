Vallási közösségek 2026. évi költségvetési támogatása
A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának célja jelen felhívás közzétételével az, hogy felmérje azon támogatási igényeket, amelyek a 2026. költségvetési év során a vallási közösségek 2026. évi működési, illetve az általuk végzett fakultatív hitoktatás, valamint az ezekhez kapcsolódó beruházások, felújítások támogatására szükségesek.
A működési célú támogatásba beletartoznak többek között a személyi jellegű kifizetések, bérköltség és járulékok, valamint dologi kiadások. A felhalmozási célú támogatás a vallási közösségek fenti célok megvalósítását szolgáló ingatlan vásárlására, felújítására, bővítésére, tárgyi eszköz beszerzésre, fejlesztésére, akadálymentesítésére fordítható.
Egyedi támogatási kérelmet nyújthatnak be a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 13. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Törvényszék által nyilvántartásba vett vallási közösségek. A felhívásra az Ehtv. 9/G. §-a szerinti bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye nem nyújthat be támogatási kérelmet.
A jelen felhívás keretében felosztható támogatási keretösszeg 150 000 000 Ft.
Egy vallási közösség a felhívás alapján egy támogatási kérelmet nyújthat be.
A támogatás 2026. január 1. – december 31. közti időszakban használható fel.
A támogatási kérelem elektronikus benyújtásának határideje:
2025. november 21. péntek, 13 óra 00 perc.
A támogatási igényeket a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerben (NIR) lehet benyújtani, amely regisztrációt követően elérhető a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. weboldaláról.
FIGYELEM! A felhívás kiírója fenntartja a jogot a felhívás visszavonására a támogatói okiratok hatályba lépését megelőző bármely szakaszban, valamint kijelenti, hogy jelen felhívás kötelezettségvállalásként nem értelmezhető. A felhívásra jelentkezők tudomásul veszik, hogy e kivételes, külső és előre nem látható okok miatt semmiféle (különös tekintettel támogatási, kártérítési, stb.) igényt nem terjeszthetnek a Miniszterelnökség és/vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. felé.
