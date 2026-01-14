Felhívás – XIII. Zupkó József Kézilabda Emléktorna
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2025/2026-ös tanévben tizenharmadik alkalommal valósítja meg a Zupkó József Kézilabda Emléktornát.
- A kézilabda emléktorna időpontja: 2026. május 9.
- A kézilabda emléktorna helyszíne: Beregszász
- A kézilabda emléktorna támogatója: Magyar Kézilabda Szövetség
Jelentkezni az alábbi versenykategóriákban lehet:
- Általános iskolák lány csapat U10-11 (10-11 évesek)
- Általános iskolák fiú csapat U10-11 (10-11 évesek)
- Általános iskolák lány csapat U12-13 (12-13 évesek)
- Általános iskolák fiú csapat U12-13 (12-13 évesek)
- Általános és középiskolás lány csapat U14-15 (14-15 évesek)
- Általános és középiskolás fiú csapat U14-15 (14-15 évesek)
- Általános és középiskolás lány csapat U16-18 (16-18 évesek)
- Általános és középiskolás fiú csapat U16-18 (16-18 évesek)
- Sportiskolák fiúcsapat U10-11 (10-11 évesek)
- Sportiskolák lánycsapat U10-11 (10-11 évesek)
- Sportiskolák fiúcsapat U12-13 (12-13 évesek)
- Sportiskolák lánycsapat U12-13 (12-13 évesek)
- Sportiskolák fiúcsapat U14-15 (14-15 évesek)
- Sportiskolák lánycsapat U14-15 (14-15 évesek)
- Sportiskolák fiúcsapat U16-18 (16-18 évesek)
- Sportiskolák lánycsapat U16-18 (16-18 évesek)
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet 2026. április 3. 15:00 óráig az alábbi jelentkezési linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/1fV64jMRIb66s27afAVO8NloUG8wvLF_yGLAUzsjsUMw/edit
Tisztelettel kérjük, hogy az esetleges hibák elkerülése végett, a csapatokat a csapat edzője vagy az adott iskola képviselője regisztrálja be! Az együttműködést nagyon szépen köszönjük!
Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársaitól e-mailben: kezilabdasport.genius@gmail.com kaphatnak munkanapokon 8:00–17:00 óra között.