Felhőtánc és Napsugár novellapályázat

Az EZ-KÖNYV kiadó a Gyöngyhalászat program keretében Felhőtánc és Napsugár címmel novellapályázatot hirdet, novelláskötetben való megjelenésre.

A Felhőtánc és Napsugár című novellapályázat feltételei:

Kiíró: EZ-KÖNYV kiadó

Pályázat kezdő időpontja: 2021. 01. 25

Beadási határidő: 2021. 02. 28 éjfél

Eredményhirdetés: A kötetbe kerülő kiemelkedő művek szerzőit folyamatosan kiértesítjük emailben.

Végleges eredményhirdetés: 2021. 03. 15-én az EZ-KÖNYV facebook oldalán, és az EZ-KÖNYV webshopban.

Pályázhat: bárki. A 18 év alatti szerzőknek szülői hozzájárulás szükséges.

Téma: Mit olvasna anya? (Nem ragaszkodunk a csak anyák napjához kötődő írásokhoz).

Műfaj: novella, amely még nyilvánosan nem jelent meg sem nyomtatásban, sem internetes oldalon.

Választható zsáner: bármely zsáner elfogadható, kivéve thriller, horror.

Nevezési díj: nincs

Formátum: doc. vagy docx. fájl, Times New Roman, 12-es betűméret, A/5-ös méret

Terjedelem: minimum 3000 (háromezer) – maximum 10000 (tízezer) karakter (szóközökkel együtt), az ezt el nem érő, illetve meghaladó művek kizáródnak a pályázatból.

Pályázat menete: A szerző adatlappal együtt beküldi művét (műveit) az [email protected] email címre. A tárgymezőbe kérjük beírni: Felhőtánc és Napsugár

A novellák a beérkezést követően előszűrésre kerülnek, ahol kizárjuk a pornográf, politikai, obszcén, és a közízléssel összeférhetetlen műveket. Ezt követően, az EZ-könyv szerzők szakmai szempontok alapján több lépcsőben kiválasztják a legjobb novellákat. A novellák elbírálása, és a szerzők értesítése folyamatosan történik. A kiadásra nem kerülő művek törlésre kerülnek, a be nem került novellák a pályázat összesítése után szabadadon felhasználhatók más pályázatokon.

A kiemelkedő művek szerzőit a bírálatot követően emailben értesítjük, részükre korrektúrát, szerkesztést biztosítunk.

A legjobb novellák bekerülnek az EZ-Könyv szerzői csoport kiadásában megjelenő Anyák napi novelláskötetbe, mely nyomtatott, valamint e-könyvben kerül kiadásra, melyet a szerző(k) és a kiadó külön szerződésben rögzít.

A kötetben való megjelenés feltétele minden elfogadott novella után 6500 Ft értékű kiadási hozzájárulás megfizetése, melyért cserébe novelláját szerkesztjük/korrektúrázzuk, elvégezzük a nyomdai előkészítést, borítót biztosítunk és nyomtatott, valamint e-könyvben is megjelentetjük a kötetet.

A kötetbe került szerzők az eladott példányszámok után jutalékban részesülnek, és kiadás előtt lehetőségük lesz bekerülési áron rendelni a kötetből.

A pályáztató fenntartja a változtatás jogát. Amennyiben nem elégséges és/vagy nem megfelelő minőségű pályázat érkezik be, a pályázat visszavonásra kerülhet.

Kapcsolattartók: Városi Emese, Egri Zsanna

e-mail: [email protected]

A pályázathoz beadandók:

– 1 maximum 2 novella (minimum 3000 (háromezer) -maximum 10000 (tízezer) karakter, doc. vagy docx. fájl, Times New Roman betűtípus, 12-es méret)

-1 db adatlap/jogi nyilatkozat: itt tölthető le

A pályázat a [email protected] e-mail címre küldendő.

Forrás: ezkönyv.hu