Folytatódik a Határtalanul! program

Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul! program, és a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására is elérhető egy pályázat – közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium hétfőn.

A közleményben kiemelték: a hétfőn közzétett mindkét pályázat a magyarországi és külhoni magyar közösségek kapcsolatainak erősítését és közös kulturális örökségük megőrzését szolgálja. A pályázatokat a minisztérium magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. hirdette meg.

A Határtalanul! program – amelyben a hetedik évfolyamos diákok, valamint a hat- és nyolcévfolyamos képzés megfelelő évfolyamain tanulók vehetnek részt – lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok személyes tapasztalatokat szerezzenek a határon túli magyarság életéről, megismerjék közös történelmünk és kulturális örökségünk emlékeit, és közvetlen kapcsolatokat alakítsanak ki a külhoni magyar fiatalokkal – írták.

A diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Szlovénia és Horvátország magyarlakta területeire látogathatnak el legalább kétéjszakás tanulmányi kirándulásokon.

A tájékoztatás szerint a Határtalanul! programot kétmilliárd forint keretösszeggel írták ki, pályázatonként egy- és hétmillió forint közötti, vissza nem térítendő támogatás igényelhető, kötelező önrész nélkül. Az elszámolható költségek akár teljes egészében finanszírozhatók a támogatásból, amelyet a nyertes pályázók egy összegben, százszázalékos előlegként kapnak meg.

A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a tárca első alkalommal hirdeti meg a Határon túli elektronikus sajtó támogatása című pályázatot, amely transzparens kereteket teremt a külhoni magyar nyelvű média támogatására. Az új rendszer a korábbi, egyedi döntéseken alapuló gyakorlat helyett nyílt pályázati konstrukcióban, szervezett és kiszámítható módon biztosít forrást a Kárpát-medencében működő magyar nyelvű vagy magyarul is szerkesztett elektronikus sajtó számára – közölte a minisztérium.

A támogatás egyszerre járul hozzá a szerkesztőségek működéséhez, új tartalmak létrehozásához, valamint ahhoz, hogy a külhoni magyar közösségek élete, értékei és ügyei nagyobb nyilvánosságot kapjanak – jelezték.

A pályázatra 200 millió forintos keret áll rendelkezésre, amelyből egy pályázó 4 millió és 30 millió forint közötti, vissza nem térítendő támogatást igényelhet, kötelező önrész nélkül – ismertették.

Hozzátették: a forrás a szerkesztőségek működése mellett olyan új tartalmak elkészítésére is fordítható, amelyek többek között a külhoni magyar közösségek és szervezeteik életével, a kisebbségi jogok érvényesülésével, a helyi gazdasági folyamatokkal, az örökségvédelemmel vagy a perifériára szorult csoportok helyzetével foglalkoznak.

A támogatott tartalom lehet tényfeltáró cikk, terepmunkára épülő anyag, videóriport, podcast vagy más szerkesztőségi formátum. A felhívásra a feltételeknek megfelelő szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, ausztriai és kárpátaljai székhelyű szervezetek, illetve jogi személyiségű vállalkozások pályázhatnak.

Mindkét pályázatra keddtől november 6-án 14 óráig nyújtható be jelentkezés elektronikus úton, a nemzetpolitikai informatikai rendszerben (NIR). A Határtalanul! program megvalósítási időszaka 2027. augusztus 31-ig, a Határon túli elektronikus sajtó támogatása pályázaté pedig november 20-tól 2027. november 20-ig tart.

A pályázati felhívások a https://kormany.hu/dokumentumtar/hatartalanul-2026-tanulmanyi-kirandulas-hetedikeseknek, valamint a https://kormany.hu/dokumentumtar/2026-evi-hataron-tuli-elektronikus-sajto-tamogatasa-cimu-palyazati-kiiras oldalon érhetők el – áll a közleményben.

Forrás: MTI

Nyitókép: bgazrt.hu

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →