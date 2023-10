Hazánk büszkeségei – rajzpályázat

A hazaszeretet érzését nem lehet elég korán elültetni a szívekben. Hisszük, hogy ha megfelelően gondozzuk, akkor ez az érzés egy életen át kitart. Ebben a szellemben indítjuk el a Hazánk büszkeségei c. rajzpályázatunkat, amelyre nem csak a Kárpát-medence, hanem a diaszpóra magyar fiataljainak az alkotásait is várjuk. Célunk, hogy a legkisebbektől a nagyobbakig elindítsunk egy olyan gondalatmenetet, amely a magyarság iránti érzelmekre fekteti a hangsúlyt. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy a pályázat útján tudatosan irányítsuk a fiatal művészeknek a figyelmét arra, hogy számukra a kultúránk, a földrajzi adottságaink vagy a történelmi eseményeink, témáink is fontosak legyenek.

A hazaszeretet, a Magyarország iránt érzett büszkeség egy összetett, sokrétű dolog, de mi most arra kérünk mindenkit, hogy a sok közül egyet válasszon ki, lehet ez egy hely, egy esemény, egy magyarságra jellemző dolog, egy történelmi/irodalmi/tudományos személy vagy akár egy találmány, hungarikum stb. Arra számítunk, hogy a sok különféle rajzból összeáll, hogy mi az a sok száz dolog, ami miatt büszkék lehetünk a hazánkra.

Négy pályázati kategóriában általános iskola alsó 1-2. osztályosok, általános iskola alsó 3-4. osztályosok, általános iskola felsős és középiskolások rajzait várjuk A4 vagy A3 méretű lapra. A nevezéshez kérjük, küldjétek el nekünk a rajzot digitális formában: fényképezzétek le, esetleg scanneljétek be és a honlapon található jelentkezési űrlap kitöltése után küldjétek el az ott megadott e-mail címre.

A rajzpályázatunkra érkezett nevezéseket két külön kategóriában fogjuk értékelni. Egyrészről szakmai zsűri által, másrészről korcsoportonként leválogatott 20 legjobbat közönségdíjas kategóriában is.

Az alábbiakban a versennyel kapcsolatban gyakran felmerülő kérdésekre igyekszünk válaszokat adni.

Amennyiben további kérdéseitek lennének, keressetek minket a [email protected] e-mail címünkön, vagy Facebook-oldalunkon keresztül.

A jelentkezési űrlapot ide kattintva éred el:

https://forms.gle/pozp6b1ZCn4YARVH9

1. Mettől meddig tart a verseny?

A versenyre nevezni 2023. október 10-től 2023. december 4-ig lehet. Eredményhirdetés 2024. január 15-én lesz.

2. Mi alapján dől el, hogy ki nyeri a versenyt?

A határidőig beérkezett pályázatok két kategóriában is értékelve lesznek. Egyrészről az összes nevezést értékelni fogja egy szakmai zsűri, ahol korcsoportonként ki fogják választani a három legjobbat. Másrészről korcsoportonként a 20 legjobb közönségdíjas kategóriában is indul, ahol a kedvelések száma lesz mérvadó és kategóriánként a három legtöbb szavazatot kapót fogjuk díjazni.

3. Miként fog zajlani a közönségdíjasok kiválasztása, a facebookos szavazás?

A határidőig beérkezett pályaművekből kiválasztásra kerül korcsoportonként a 20 legszebb rajz (összesen tehát 80), amelyeket 2023. december 11. és 2024. január 7. között teszünk a közzé a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány Facebook-oldalán (hetente 1 összesítő posztban 20 darabot). Ezekre a nevezésekre kedveléseket is lehet gyűjteni, a három legtöbb kedvelést kapó nevezés kap első, második és harmadik helyezettnek megfelelő díjat a közönségdíjas kategóriában.

Annak érdekében, hogy az oldalra később kikerülő nevezésekre is legyen még idő lájkokat gyűjteni, a megosztások lezárulta után egy hétig (január 14-ig) még lehet szavazni. Az eredményhirdetés időpontja: 2024. január 15.

4. Pontosan miről lehet rajzot küldeni?

Bármilyen, a hazaszeretetet, a Magyarország iránt érzett büszkeséget bemutató dolgot. Tudjuk, hogy ez egy összetett, sokrétű dolog, de mi most arra kérünk mindenkit, hogy a sok közül egyet válasszon ki: lehet ez egy hely, egy esemény, egy magyarságra jellemző dolog, egy történelmi/irodalmi/tudományos személy vagy akár egy találmány, hungarikum stb. Arra számítunk, hogy a sok különféle rajzból összeáll, hogy mi az a sok száz dolog, ami miatt büszkék lehetünk a hazánkra.

5. Milyen eszközöket használhatok a rajzhoz?

Készülhet grafittal, színes ceruzával, tollal, zsírkrétával, filctollal és festékkel is. Lehetnek színesek és egyszínűek is.

6. Hogyan lesz egy nevezés érvényes?

Az induló vagy hozzátartozója (illetve a rajztanára/az intézmény egy képviselője) kitölti a nevezési űrlapot (űrlap) majd az ott megadott címre elküldi az alkotásáról készült jpeg formátumú fotót vagy scannelt képet. A leírás azért is fontos, mert egyes esetekben az értelmezéshez jól jöhet egy külön magyarázat, hogy a szerző miért az adott témáról rajzolt. Fontos, hogy kizárólag saját készítésű rajzot fogadunk el.

7. Egy ember több nevezést is leadhat?

Igen, több rajzzal is indulhat egy ember. Ezeket külön nevezésként fogjuk értékelni, mindegyik esetében külön nevezési űrlapot szükséges leadni.

8. Ki indulhat a pályázaton?

A következő korcsoportokba tartozó fiatalok nevezéseit várjuk határon innen és túlról, valamint a diaszpórából:

Általános alsó 1-2. osztály

Általános alsó 3-4. osztály

Általános felső

Középiskola

9. Hogyan indulhatok a szakmai zsűri által díjazott kategóriában? Külön kell rá neveznem?

Nem kell hozzá külön nevezni, a zsűri az összes rajzot meg fogja nézni és kiválasztja közülük minden korcsoportban a 3 legjobbat.

10. Lehet lájkokat gyűjteni ismerősi körben, csoportokban, stb.?

Igen, már csak azért is, mert az Alapítványunk egyik célja a versennyel, hogy minél több ember láthassa ezeket az alkotásokat és felhívjuk a figyelmet, hogy mennyi mindenre lehetünk büszkék, ennek érdekében örülünk minden megosztásnak és poszt kedvelésnek.

11. Láttam, hogy az Alapítványnak van Instagram-oldala is, az ottani képkedvelések is számítanak?

Az előválogatott rajzok ki fognak kerülni az Alapítvány Instagram oldalára is, de a verseny szempontjából csak a Facebookon érkező like-okat vesszük figyelembe.

12. Mikor lesz eredményhirdetés?

Eredményhirdetés január 15-én lesz online térben (nem személyes rendezvény formájában). A nyertesek nevét és rajzát újra közzé fogjuk tenni az oldalunkon, valamint felvesszük velük a kapcsolatot privát üzenetben.

13. Mi történik, ha a facebookos szavazásnál döntetlen eredmény születik?

Döntetlen esetén a nyereményt megkapja külön mindenki, aki az első, második vagy harmadik helynek megfelelő helyezést érte el.

14. Mit tartalmaz a nyeremény?

A korcsoportonkénti díjazottaknál a csomagok értékes tárgynyereményeket (társasjáték, ceruzakészlet, játékok, az alapítvány ajándéktárgyai) tartalmaznak 35, 20 és 10 ezer forint értékben. A közönségdíjasok esetében pedig korcsoportonként a legtöbb szavazatót kapót fogjuk díjazni egy-egy 35 ezer forint értékű csomaggal.

15. Hogyan kapja meg a győztes a nyereményt?

Kapcsolatfelvétel után mindenkivel egyénileg egyeztetünk a csomag átadásának módjáról.

Forrás: fiatalokanemzetert.hu