Hetedik alkalommal szervez horgászversenyt a KMKSZ ISZ

A horgászat szerelmeseit várja a , amelyet július 4-én, szombaton rendeznek meg a Nagydobronyi Horgásztanyán. A szervezők célja, hogy a sporthorgászat kedvelői egy barátságos, jó hangulatú verseny keretében mérhessék össze tudásukat, miközben a közösségépítés és a természet szeretete is hangsúlyos szerepet kap.

A rendezvény különlegessége, hogy korhatár nélkül várja a résztvevőket, így a tapasztalt horgászok mellett a fiatalabb generáció tagjai is lehetőséget kapnak a megmérettetésre. A szervezők különdíjjal jutalmazzák a legeredményesebb 18 év alatti versenyzőt, ezzel is ösztönözve a fiatalok aktív részvételét.

A program reggel 6:00 órakor gyülekezővel és regisztrációval kezdődik, majd a megnyitót és a sorsolást követően a versenyzők elfoglalhatják kijelölt helyeiket. A horgászverseny hivatalos rajtjára 7:30-kor kerül sor, a megmérettetés pedig 13:30-ig tart. Ezt követően kezdődik a fogások mérlegelése, majd 14:00 órától közös ebéd és eredményhirdetés zárja a napot.

A verseny során két feederbot használható, botonként egy horoggal. A részletes szabályokat a szervezők a helyszínen ismertetik a résztvevőkkel.

A KMKSZ Ifjúsági Szervezete minden érdeklődőt szeretettel vár a nagydobronyi rendezvényre.

Jelentkezni a +380 66 507 1224-es telefonszámon lehet.

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