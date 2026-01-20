Hiány van rendőrjárőrökből Kárpátalján
A Kárpátaljai Járőrszolgálat továbbra is várja azokat a jelentkezőket, akik készek csatlakozni a közbiztonságot szolgáló csapathoz. A rendőrség felelős, ambiciózus és elhivatott munkatársakat keres, akikre a mindennapokban is számítani lehet.
A jelentkezés feltételei:
- ukrán állampolgárság;
- az ukrán nyelv magabiztos ismerete;
- betöltött 18. életév;
- érettségi;
- „B” kategóriás jogosítvány.
- Amit a szolgálat kínál:
- havi jövedelem 18 600 hrivnyától;
- ingyenes egészségügyi ellátás a belügyminisztérium intézményeiben a járőrök és családtagjaik számára;
- professzionális képzés és karrierépítési lehetőség;
- lakásbérleti díj kompenzációja vagy támogatás.
A kiválasztási folyamat szakaszai:
- jelentkezési űrlap benyújtása;
- elméleti tesztelés;
- orvosi alkalmassági vizsgálat;
- fizikai felmérés;
- interjú a rendőrségi bizottsággal.
A jelentkezési adatlap kitölthető az anketa.patrolpolice.gov.ua oldalon.
További információk a my.patrolpolice.gov.ua weboldalon érhetők el.