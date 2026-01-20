Hiány van rendőrjárőrökből Kárpátalján

Bursza Krisztina Agora

A Kárpátaljai Járőrszolgálat továbbra is várja azokat a jelentkezőket, akik készek csatlakozni a közbiztonságot szolgáló csapathoz. A rendőrség felelős, ambiciózus és elhivatott munkatársakat keres, akikre a mindennapokban is számítani lehet.

A jelentkezés feltételei:

  • ukrán állampolgárság;
  • az ukrán nyelv magabiztos ismerete;
  • betöltött 18. életév;
  • érettségi;
  • „B” kategóriás jogosítvány.
  • Amit a szolgálat kínál:
  • havi jövedelem 18 600 hrivnyától;
  • ingyenes egészségügyi ellátás a belügyminisztérium intézményeiben a járőrök és családtagjaik számára;
  • professzionális képzés és karrierépítési lehetőség;
  • lakásbérleti díj kompenzációja vagy támogatás.

A kiválasztási folyamat szakaszai:

  • jelentkezési űrlap benyújtása;
  • elméleti tesztelés;
  • orvosi alkalmassági vizsgálat;
  • fizikai felmérés;
  • interjú a rendőrségi bizottsággal.

A jelentkezési adatlap kitölthető az anketa.patrolpolice.gov.ua oldalon.

További információk a my.patrolpolice.gov.ua weboldalon érhetők el.

Kárpátalja.ma