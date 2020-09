Holnap Magazin kiadó regényíró pályázata

Ha van egy kész regényed és a fiókodban porosodik, kiadásra várva, vagy elkezdted, de még nem fejezted be, esetleg még csak mozgolódnak a karakterek, helyszínek és gyűlnek a jegyzeteid, hogy később összeálljanak és életre keljenek, akkor keress minket!

Küldd el e-mail címünkre kész történetedet, maximum 300 A/5-ös oldal terjedelemben!

Regényed megírásában is segítséget nyújtunk író kurzusainkon, ahol tapasztalt, több kötetes íróktól, előadóktól ismerheted meg a hasznos tennivalókat, hogy könyved sikeres legyen!



4 hetes író kurzusunk részletei:

http://holnapmagazin.hu/news.php?readmore=1144



A pályázatnak nem feltétele a kurzuson való részvétel!



2020. december 31-ig várjuk elkészült regényedet!

A Holnap Magazin zsűrije által kiválasztott három nyertes pályázó könyvét kiadónk ingyenesen elkészíti EPUB, MOBI és AZW3 e-könyv formátumokban és forgalomba helyezi a kiadó saját webáruházában: http://webaruhaz.holnapmagazin.hu/



Pályázati feltételek:

A Holnap Magazin által meghirdetett pályázatra nevezhet minden Magyarországon és határainkon túl élő, magyar nyelven publikáló író, aki az oldalunkon igazoltan regisztrált tag, vagy a pályázati kiírás olvasása után regisztrálni fog.

A regisztrálás során használt felhasználó nevet, szerkesztőségünk felé a pályaművek beküldésével egy időben jelezni kell!

– A nevezésnek nem feltétele az, hogy az adott szerzőnek van-e már írása oldalunkon! Új szerzők jelentkezését is várjuk!

– Nevezni lehet olyan művel is, amelynek részletei – de nem az egész mű – már szerepel oldalunkon, hiszen ezeknek a műveknek is lehetőséget szeretnénk biztosítani a megjelenésre.

– Egy szerző csak egy regénnyel pályázhat.

– Az írások terjedelme nem haladhatja meg a 300 A/5-ös gépelt oldalnyi terjedelmet!

– A pályázati írásokat Word dokumentumként e-mail címünkre várjuk: holnapmagazin@gmail.com

– Téma és műfaji megkötés nincsen!

– Az írások nem lehetnek politikai, vallási, vagy más személyiségi jogokat sértő tartalmúak. Az ilyen jellegű írások nem vehetnek részt a pályázatunkon!

– Pályázni továbbá csak olyan regénnyel lehet, amely jogtiszta és a pályázó szerző saját műve.

– A pályázati írások beérkezéséről minden esetben visszaigazolást küldünk e-mailben!

– Ha az írás valamilyen oknál fogva nem megfelelő a megjelenésre, a szerzőnek jogában áll helyette egy másik azonos terjedelmű írást neveznie. Amennyiben ilyen esemény felmerül, a szerzőt minden esetben értesítjük.

– Az elfogadott pályázati anyag beküldését követően a pályázati kiírás alján található jogi nyilatkozatot aláírva kérünk visszaküldeni postai, vagy elektronikus úton, szkennelve! Ennek a jogi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szerző pontos adatait: teljes valódi név, (esetleg ettől eltérő írói név, amelyen szeretné műveit megjelentetni), pontos lakcím, e-mail cím, telefonszám. Ennek a nyilatkozatnak az aláírásával igazolja a szerző, hogy a pályázatra küldött írások, a saját szellemi termékei és beleegyezik, hogy a Holnap Magazin, főszerkesztője: Bakos József, a kiadandó kötetet kiválasztás esetén elkészítse e-könyv formátumban és a kiadó forgalomba helyezze saját webáruházában.

– A nyertes szerzőknek kiadónk forgalmazási szerződés keretében biztosítja az e-kötet eladása utáni szerzői jogdíjat.

– Ha a pályázattal, vagy bármi mással kapcsolatban kérdésed, ötleted, kérésed van, e-mailben keress minket és Mi a lehetőségünkhöz képest, a legrövidebb időn belül válaszolunk rá.

Emellett a Holnap Magazin az önálló nyomtatásban is megjelenő kötetek kiadásához is technikai, szervezési, terjesztési segítséget nyújt.

https://holnapmagazin.hu/news.php?readmore=1146

