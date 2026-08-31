Idén is várják a jelentkezőket a „GENIUS” Tehetségpontok

Kárpátalja.ma Agora

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011 őszén indította útjára a tehetséggondozó programját, melynek célja a tehetséges gyerekek felkarolása, segítése és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében. A 2026/2027-es tanévben is 15 tehetségpontban folytatódnak a foglalkozások, melyek az alábbiak:

S.sz.Tehetségpont neveTehetségpont helyszíneKoordinátor neveE-mail
1.AknaszlatinaiAknaszlatinai Bolyai János LíceumBenedek Imre[email protected]
2.BátyúiBátyúi LíceumTaranenkó Marianna[email protected]
3-5BeregszásziII. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési IntézeteBirtók Ferenc[email protected]
Beregszászi Horváth Anna GimnáziumHadnagy Krisztina [email protected]
Beregszászi Kossuth Lajos LíceumHorváth Zoltán[email protected]
6.KarácsfalvaiKarácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus LíceumMagyar Vita[email protected]
7.KaszonyiKaszonyi Arany János LíceumJánosi Angéla[email protected]
8.KisgejőciKisgejőci Egry Ferenc LíceumBogáthy Eleonóra[email protected]
9.MunkácsiMunkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc KözépiskolaBakos Erika[email protected]
10.NagyberegiNagyberegi Református LíceumTar Tímea[email protected]
11.NagydobronyiNagydobronyi LíceumMolnár Erzsébet[email protected]
12.PéterfalvaiPéterfalvai Magyar Tannyelvű Református LíceumPáva Judit[email protected]
13.UngváriUngvári Dayka Gábor LíceumKulin Judit[email protected]
14.VáriVári II. Rákóczi Ferenc LíceumDebreceni Ilona[email protected]
15.ViskiKárpátaljai Magyar LíceumCzébely Ilona[email protected]

A 15 Tehetségpontba ebben a tanévben is kizárólag online lehet jelentkezni 2026. október 1-ig, az alábbi linkre kattintva:

https://forms.gle/tePRYb3Xz2cDUJRE6

A foglalkozások időtartama a 3. és 4. osztály számára 4×45, a felső osztályokban 3×60 percesek, melyek az alábbi korosztályi és tantárgyi csoportokban zajlanak:

Korosztályi és tantárgyi bontás
3. osztály
Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz
4. osztály
Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz
5-6. osztály
Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)
Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)
Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)
Matematika-Informatika-Fizika
7-8.-osztály
Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)
Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)
Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)
Matematika-Informatika-Fizika
9-10.-osztály
Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)
Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)
Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)
Matematika-Informatika-Fizika

A különböző tantárgyi csoportok abban az esetben indulnak, ha az arra jelentkezők létszáma eléri az 5 főt.

A tehetséggondozó foglalkozások az alábbi időpontokban valósulnak meg: 2026. október 17., 2026. november 7., 2026. november 21. Kivételt képez Beregszász, ahol mind a három helyszínen az első hétvégére 2026. október 10-én kerül sor.

A tehetségpontokban résztvevő gyerekek étkeztetését és utaztatását, a teljes program megvalósulását a Magyar Kormány, Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, Bethlen Gábor Alap támogatja.

Sikerekben gazdag és eredményes tanévet kívánunk!

Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

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