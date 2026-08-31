Idén is várják a jelentkezőket a „GENIUS” Tehetségpontok

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011 őszén indította útjára a tehetséggondozó programját, melynek célja a tehetséges gyerekek felkarolása, segítése és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében. A 2026/2027-es tanévben is 15 tehetségpontban folytatódnak a foglalkozások, melyek az alábbiak:

A 15 Tehetségpontba ebben a tanévben is kizárólag online lehet jelentkezni 2026. október 1-ig, az alábbi linkre kattintva:

https://forms.gle/tePRYb3Xz2cDUJRE6

A foglalkozások időtartama a 3. és 4. osztály számára 4×45, a felső osztályokban 3×60 percesek, melyek az alábbi korosztályi és tantárgyi csoportokban zajlanak:

Korosztályi és tantárgyi bontás 3. osztály Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz 4. osztály Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz 5-6. osztály Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet) Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi) Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret) Matematika-Informatika-Fizika 7-8.-osztály Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet) Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi) Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret) Matematika-Informatika-Fizika 9-10.-osztály Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet) Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi) Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret) Matematika-Informatika-Fizika

A különböző tantárgyi csoportok abban az esetben indulnak, ha az arra jelentkezők létszáma eléri az 5 főt.

A tehetséggondozó foglalkozások az alábbi időpontokban valósulnak meg: 2026. október 17., 2026. november 7., 2026. november 21. Kivételt képez Beregszász, ahol mind a három helyszínen az első hétvégére 2026. október 10-én kerül sor.

A tehetségpontokban résztvevő gyerekek étkeztetését és utaztatását, a teljes program megvalósulását a Magyar Kormány, Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, Bethlen Gábor Alap támogatja.

Sikerekben gazdag és eredményes tanévet kívánunk!

Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

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