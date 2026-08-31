Idén is várják a jelentkezőket a „GENIUS” Tehetségpontok
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011 őszén indította útjára a tehetséggondozó programját, melynek célja a tehetséges gyerekek felkarolása, segítése és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében. A 2026/2027-es tanévben is 15 tehetségpontban folytatódnak a foglalkozások, melyek az alábbiak:
|S.sz.
|Tehetségpont neve
|Tehetségpont helyszíne
|Koordinátor neve
|1.
|Aknaszlatinai
|Aknaszlatinai Bolyai János Líceum
|Benedek Imre
|[email protected]
|2.
|Bátyúi
|Bátyúi Líceum
|Taranenkó Marianna
|[email protected]
|3-5
|Beregszászi
|II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete
|Birtók Ferenc
|[email protected]
|Beregszászi Horváth Anna Gimnázium
|Hadnagy Krisztina
|[email protected]
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|Horváth Zoltán
|[email protected]
|6.
|Karácsfalvai
|Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
|Magyar Vita
|[email protected]
|7.
|Kaszonyi
|Kaszonyi Arany János Líceum
|Jánosi Angéla
|[email protected]
|8.
|Kisgejőci
|Kisgejőci Egry Ferenc Líceum
|Bogáthy Eleonóra
|[email protected]
|9.
|Munkácsi
|Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola
|Bakos Erika
|[email protected]
|10.
|Nagyberegi
|Nagyberegi Református Líceum
|Tar Tímea
|[email protected]
|11.
|Nagydobronyi
|Nagydobronyi Líceum
|Molnár Erzsébet
|[email protected]
|12.
|Péterfalvai
|Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum
|Páva Judit
|[email protected]
|13.
|Ungvári
|Ungvári Dayka Gábor Líceum
|Kulin Judit
|[email protected]
|14.
|Vári
|Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum
|Debreceni Ilona
|[email protected]
|15.
|Viski
|Kárpátaljai Magyar Líceum
|Czébely Ilona
|[email protected]
A 15 Tehetségpontba ebben a tanévben is kizárólag online lehet jelentkezni 2026. október 1-ig, az alábbi linkre kattintva:
https://forms.gle/tePRYb3Xz2cDUJRE6
A foglalkozások időtartama a 3. és 4. osztály számára 4×45, a felső osztályokban 3×60 percesek, melyek az alábbi korosztályi és tantárgyi csoportokban zajlanak:
|Korosztályi és tantárgyi bontás
|3. osztály
|Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz
|4. osztály
|Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz
|5-6. osztály
|Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)
|Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)
|Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)
|Matematika-Informatika-Fizika
|7-8.-osztály
|Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)
|Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)
|Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)
|Matematika-Informatika-Fizika
|9-10.-osztály
|Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)
|Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)
|Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)
|Matematika-Informatika-Fizika
A különböző tantárgyi csoportok abban az esetben indulnak, ha az arra jelentkezők létszáma eléri az 5 főt.
A tehetséggondozó foglalkozások az alábbi időpontokban valósulnak meg: 2026. október 17., 2026. november 7., 2026. november 21. Kivételt képez Beregszász, ahol mind a három helyszínen az első hétvégére 2026. október 10-én kerül sor.
A tehetségpontokban résztvevő gyerekek étkeztetését és utaztatását, a teljes program megvalósulását a Magyar Kormány, Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, Bethlen Gábor Alap támogatja.
Sikerekben gazdag és eredményes tanévet kívánunk!
Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója