Indul a Potápi Tehetségprogram
„Nincs magyar jövő magyar gyerekek és fiatalok nélkül.”
Potápi Árpád János néhai nemzetpolitikáért felelős államtitkár és országgyűlési képviselő sokszor idézett gondolata jegyében a Potápi Árpád János Alapítvány a Magyar Nemzetért meghirdeti a Potápi Tehetségprogramot.
A program célja, hogy támogassa azokat a tehetséges és szülőföldjük iránt elkötelezett külhoni és anyaországi fiatalokat – középiskolás korosztályt – , akik kiváló tanulmányi eredményekkel rendelkeznek, aktívan részt vesznek a helyi közösségi életben és a szülőföldjükön képzelik el a jövőjüket.
A program elindításával az Alapítvány célja, hogy elismerésben és támogatásban részesítse azokat a magyar fiatalokat, akik nem csak tehetségesek, hanem tevékeny résztvevői is szűkebb hazájuk közösségi életének, ezáltal méltó módon képviselik mindazt, amit Potápi Árpád János is egész életén át képviselt: a nemzetért és a közösségért való elkötelezettséget és a szülőföld szeretetét.
A jelentkezés feltételei
A programra 14 és 18 év közötti – azaz 14. életévet már betöltött, de 19. életévet még be nem töltött – magyarországi és külhoni fiatalok nyújthatnak be jelentkezést.
A pályázat benyújtásához szükséges:
- az életkort igazoló dokumentum szkennelt formában (személyi igazolvány, útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat)
- magyar oktatási intézmény látogatásáról szóló igazolás (külhoniak esetében)
- kiemelkedő tanulmányi eredmények igazolása (az elmúlt két lezárt félév iskolai eredményeit bemutató bizonyítványok, tanulmányi versenyeken szerzett oklevelek, díjak, elismerések)
- közösségi aktivitás igazolása (minimum 2 szakmai ajánlás helyi közösségi vezetőtől, ami lehet hagyományőrzés, cserkészet, kulturális, egyházi vagy bármilyen egyéb közösségi tevékenység)
- motivációs levél, amelyben a jelentkező bemutatja eddigi eredményeit, a települést/régiót, ahonnan származik és jövőbeli terveit szülőföldjén.
A pályázati anyaghoz kötelező csatolni a kitöltött és aláírt szülői/törvényes képviselői adatvédelmi beleegyező nyilatkozatot, amely a felhívás végén található letölthető formátumban.
Ösztöndíj
A pályázati feltételeknek megfelelő, legkiemelkedőbb eredményekkel rendelkező 30 pályázó ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj összege 200.000 Ft, ami egy alkalommal, egy összegben kerül kifizetésre a nyertes pályázók részére.
A 30 nyertes fiatal 2026. március 28-án, Potápi Árpád János születésnapján Budapesten, az Országházban veheti át oklevelét ünnepi műsor keretében.
A március 28-i oklevélátadó ünnepségre a 30 nyertes pályázó és egy fő kísérő (felnőttkorú személy) kap meghívást. A nyertes pályázók és kísérőik budapesti szállásköltségét (egy éjszakát) az Alapítvány fedezi.
A jelentkezés benyújtásának és elbírálásának módja
A jelentkezés benyújtása elektronikus formában történik. A szükséges dokumentumokat az potapitehetsegprogram@gmail.com címre szükséges elküldeni, a levél tárgyában jelölve a pályázó nevét, valamint a Potápi Tehetségprogram kulcsszót.
Jelentkezési határidő: 2026. március 10., éjfél (közép-európai idő szerint).
A nyertes diákok személyéről a bíráló bizottság – a Potápi Árpád János Alapítvány a Magyar Nemzetért kuratóriuma – dönt.
A kuratórium a nyertes pályázókat legkésőbb 2026. március 18-ig elektronikus levél formájában értesíti a pályázat eredményéről.
Bővebb információ ITT.