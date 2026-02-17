Indul a Potápi Tehetségprogram

„Nincs magyar jövő magyar gyerekek és fiatalok nélkül.”

Potápi Árpád János néhai nemzetpolitikáért felelős államtitkár és országgyűlési képviselő sokszor idézett gondolata jegyében a Potápi Árpád János Alapítvány a Magyar Nemzetért meghirdeti a Potápi Tehetségprogramot.

A program célja, hogy támogassa azokat a tehetséges és szülőföldjük iránt elkötelezett külhoni és anyaországi fiatalokat – középiskolás korosztályt – , akik kiváló tanulmányi eredményekkel rendelkeznek, aktívan részt vesznek a helyi közösségi életben és a szülőföldjükön képzelik el a jövőjüket.

A program elindításával az Alapítvány célja, hogy elismerésben és támogatásban részesítse azokat a magyar fiatalokat, akik nem csak tehetségesek, hanem tevékeny résztvevői is szűkebb hazájuk közösségi életének, ezáltal méltó módon képviselik mindazt, amit Potápi Árpád János is egész életén át képviselt: a nemzetért és a közösségért való elkötelezettséget és a szülőföld szeretetét.

A jelentkezés feltételei

A programra 14 és 18 év közötti – azaz 14. életévet már betöltött, de 19. életévet még be nem töltött – magyarországi és külhoni fiatalok nyújthatnak be jelentkezést.

A pályázat benyújtásához szükséges:

az életkort igazoló dokumentum szkennelt formában (személyi igazolvány, útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat)

magyar oktatási intézmény látogatásáról szóló igazolás (külhoniak esetében)

kiemelkedő tanulmányi eredmények igazolása (az elmúlt két lezárt félév iskolai eredményeit bemutató bizonyítványok, tanulmányi versenyeken szerzett oklevelek, díjak, elismerések)

közösségi aktivitás igazolása (minimum 2 szakmai ajánlás helyi közösségi vezetőtől, ami lehet hagyományőrzés, cserkészet, kulturális, egyházi vagy bármilyen egyéb közösségi tevékenység)

motivációs levél, amelyben a jelentkező bemutatja eddigi eredményeit, a települést/régiót, ahonnan származik és jövőbeli terveit szülőföldjén.

A pályázati anyaghoz kötelező csatolni a kitöltött és aláírt szülői/törvényes képviselői adatvédelmi beleegyező nyilatkozatot, amely a felhívás végén található letölthető formátumban.

Ösztöndíj

A pályázati feltételeknek megfelelő, legkiemelkedőbb eredményekkel rendelkező 30 pályázó ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj összege 200.000 Ft, ami egy alkalommal, egy összegben kerül kifizetésre a nyertes pályázók részére.

A 30 nyertes fiatal 2026. március 28-án, Potápi Árpád János születésnapján Budapesten, az Országházban veheti át oklevelét ünnepi műsor keretében.

A március 28-i oklevélátadó ünnepségre a 30 nyertes pályázó és egy fő kísérő (felnőttkorú személy) kap meghívást. A nyertes pályázók és kísérőik budapesti szállásköltségét (egy éjszakát) az Alapítvány fedezi.

A jelentkezés benyújtásának és elbírálásának módja

A jelentkezés benyújtása elektronikus formában történik. A szükséges dokumentumokat az potapitehetsegprogram@gmail.com címre szükséges elküldeni, a levél tárgyában jelölve a pályázó nevét, valamint a Potápi Tehetségprogram kulcsszót.

Jelentkezési határidő: 2026. március 10., éjfél (közép-európai idő szerint).

A nyertes diákok személyéről a bíráló bizottság – a Potápi Árpád János Alapítvány a Magyar Nemzetért kuratóriuma – dönt.

A kuratórium a nyertes pályázókat legkésőbb 2026. március 18-ig elektronikus levél formájában értesíti a pályázat eredményéről.

Bővebb információ ITT.