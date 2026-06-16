Ingyenes kamionsofőr-képzésre várják a nőket Ukrajnában

A Reskilling Ukraine kezdeményezés újabb ingyenes képzési programot indít nők számára. Ezúttal olyan jelentkezőket várnak, akik már rendelkeznek C kategóriás jogosítvánnyal, és a teherszállítás területén szeretnének elhelyezkedni.

A „Pótkocsis tehergépkocsi-vezető” elnevezésű program keretében a résztvevők megszerezhetik a CE kategóriás vezetői engedélyt, amely lehetővé teszi 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű teherautók, valamint 750 kilogrammnál nehezebb pótkocsik vezetését.

A képzésre 18 év feletti, Ukrajnában élő nők jelentkezhetnek, akik érvényes, manuális váltós járműre szóló C kategóriás jogosítvánnyal rendelkeznek, valamint korábban már dolgoztak gépjárművezetőként. Fontos feltétel, hogy a jelentkezők a képzés elvégzését követően ezen a területen kívánjanak munkát vállalni.

A kiválasztás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik munkáltatói ajánlólevéllel rendelkeznek.

A program szervezői szerint a képzés sikeres befejezése után a résztvevők logisztikai és szállítmányozási vállalatoknál helyezkedhetnek el, akár nemzetközi, akár belföldi áruszállítási területen.

A szakmai képzés mellett a résztvevők ingyenes karrier-tanácsadást is kapnak a SpivDiia partnereitől, hozzáférhetnek aktuális állásajánlatokhoz, valamint online találkozókon vehetnek részt potenciális munkaadókkal.

A programra a Reskilling Ukraine projekt hivatalos honlapján lehet jelentkezni.

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