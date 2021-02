Jelentkezz a Nemzeti Ifjúsági Kórus 2021. évi nyári programjára!

“… az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít. Koncentrál, testi-lelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre-fegyelemre szoktat. Hogy egész embert mozgat, nemcsak egy részét… Fejleszti a közösségi érzést. Kifejleszti, csírájában minden emberben meglevő zeneérzéket, ezzel megadja a műveltség alapját, amivel aztán szebbé, gazdagabbá teszi egész életét.” Kodály Zoltán

A Nemzeti Ifjúsági Kórus fővédnöke: Kodály Zoltánné Péczely Sarolta

MI IS AZ A NEMZETI IFJÚSÁGI KÓRUS?

2018-ban a Kodály-emlékév alkalmából jött létre a Nemzeti Ifjúsági Kórus, amelynek célja, hogy műsoraival hitet tegyen a kodályi zenepedagógia közösségépítő és nevelő ereje mellett, s egyben bemutassa a magyar kórusművészet értékeit. A Kárpát-medence minden részéből érkezett kórustagok eddig két nyári programban vettek részt. 2018 nyarán az egyhetes felkészítő kurzus után egy öt koncertből álló turnéra indultak (Keszthely, Bécs, Galánta, Budapest, Kecskemét), 2019 nyarán pedig két rövid felkészülési szakasz után Kecskeméten és Budapesten adtak koncertet, majd részt vettek a Brit Kóruskarnagyok Szövetségének éves konferenciáján, Birminghamben. A kórus tevékenysége projektjellegű, csak meghatározott nyári időszakra vonatkozik, és a résztvevők számára ingyenes.

TERVEZETT PROGRAM 2021-BEN

2021. július 16-23. Felkészítő kurzus (Kecskemét, Granada Hotel)

2021. július 24-29. Turné

(Az állomások: Kassa, Beregszász, Kolozsvár, Kecskemét, Budapest)

A kórus szakmai vezetői:

Erdei Péter, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címzetes egyetemi tanára, Liszt- és Bartók-Pásztory díjas karnagy, kiváló és érdemes művész, a kóruszene nemzetközileg elismert, meghatározó személyisége, a kecskeméti Kodály Intézet alapító igazgatója, majd 30 éven át főigazgatója.

Nemes László Norbert, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanára, Bartók-Pásztory-díjas karnagy, 2008-tól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézetének igazgatója, a Kodály-módszer nemzetközi megismertetésének “utazó nagykövete”.

Tervezett repertoár:

– Szokolay Sándor (1931-2013): Cantate Domino

– Kodály Zoltán (1882-1967): Miserere

– Orbán György (1947-): Lanthúr ha szól (William Shakespeare, Weöres Sándor fordítása)

– Bella Máté (1985-): Örök zene (Juhász Gyula) – bemutató, NIK felkérésére

– Fekete Gyula (1962-): Elsötétült a világ (Sárközi György) – bemutató, NIK felkérésére

– Tóth Péter (1965-): Esti könyörgés (népi szövegekre) – bemutató, NIK felkérésére

– Vajda János (1949-): Tündérkert (Faludi Ferenc)

– Gyöngyösi Levente (1975-): Dominus regnavit

Milyen költséget jelent Neked a részvétel a Nemzeti Ifjúsági Kórus munkájában?

– A felkészítő kurzus és a koncertturné valamennyi költségét támogatásokból szeretnénk fedezni, így a Te teljes ellátásodat, szállásodat és étkezésedet is, vagyis a részvétel számodra teljesen ingyenes.

– Neked kell állni az eljutás költségét a felkészülési kurzus helyszínére, majd onnan haza. Bízunk benne, hogy a tengerentúlról érkezőknek támogatást tudunk nyújtani az útiköltséghez.

– Neked kell gondoskodni arról, hogy rendelkezz a szükséges egészségügyi és utazási biztosításokkal.

Téged várunk, ha

– magyarnak vagy magyar származásúnak vallod magad, bárhol élsz a világban (ha nem megy annyira jól a magyar nyelv, ne aggódj, segítünk angolul),

– a felkészítő kurzus kezdetének időpontjáig, 2021. július 16-ig betöltöd a 18. életévedet és még nem töltöd be a 32. életévedet (néhány napon nem fog múlni),

– kiváló énektudással rendelkezel (és nemcsak Te gondolod így),

– nem okoz gondot a kottaolvasás (ez fontos az intenzív felkészülés miatt),

– énekeltél vagy énekelsz kórusban (a kórus tevékenysége nem folyamatos, csak a megadott nyári időszakra vonatkozik, így más kórustagsággal jól összeegyeztethető).

Miért érdemes jelentkezned?

– A Nemzeti Ifjúsági Kórus tagjaként életre szóló élményt szerezhetsz, mert részese lehetsz egy egyedülálló produkciónak (ezt még az unokáidnak is elmesélheted).

– Kiváló szakemberektől megtanulhatsz új kórusműveket, közöttük kifejezetten a kórus számára írt alkotásokat (eldicsekedhetsz, hogy benne voltál ősbemutatókban).

– Megismerhetsz és barátságokat köthetsz hasonló érdeklődésű fiatalokkal, akik jó eséllyel igazi csapattá kovácsolódnak a felkészítő kurzus és a koncertturné során.

– A kéthetes program során számos kikapcsolódási lehetőséged is lesz, a felkészítő kurzus és a turné helyszínein is várnak szabadidős programok.

Jelentkezési határidő: 2021. március 15. 24.00

Hogyan jelentkezhetsz?

Két dolgot kell tenned a jelentkezéshez:

– Kérjük, hogy töltsd ki az online jelentkezési lapot ezen a linken.

– Juttass el hozzánk egy értékelhető minőségű mp4 formátumú felvételt arról, hogyan énekelsz. Lehet mobiltelefonnal készült is.

Mit várunk Tőled a felvételen?

– dúr-skála éneklése a hangterjedelem legalsó hangjáról indítva a legmagasabb hangig tetszés szerint választott hangzóval vagy hangzókkal a hangterjedelem bemutatására

– egy szabadon választott műdal vagy ária éneklése lehetőleg zongorakísérettel (Ha a zongorakíséret nem megoldható, elegendő a vokális szólam beküldése.)

Hogyan juttathatod el hozzánk a felvételt?

– Elküldheted e-mailben a [email protected] és a [email protected] e-mailcímre. Ha túl nagyméretű a fájl, használj óriásfájl-küldőt, mint amilyen pl. a mammutmail.com, de választhatsz másikat is, amit ismersz és használsz.

– Feltöltheted a YouTube-ra is, aztán megadod nekünk a linkjét a megadott e-mailcímekre írt levélben. Ha nem akarod, hogy mások is megtalálják, válaszd a “nem listázott” beállítást a videó szerkesztésénél.

– Ha ezekkel nem tudod megoldani, az általad választott hordozón elküldheted postán a következő címre:

Nemzeti Ifjúsági Kórus

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézet

6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 1.

Figyelj! A jelentkezésnek és a felvételnek is be kell érkeznie 2021. március 15-én 24 óráig!

Mi történik ezután?

– Minden jelentkezővel felvesszük a kapcsolatot.

– A felvételedet megtekinti a szakmai zsűri, és legkésőbb április 15-ig értesítést kapsz, hogy teljesítményed alapján tagja lehetsz-e 2021-ben a Nemzeti Ifjúsági Kórusnak.

– Ha a kiválasztottak között leszel, és csatlakozhatsz a kórushoz, minden továbbiról tájékoztatunk majd. Ha nem, reméljük, találkozunk Veled az énekkar valamelyik koncertjén. Ezeknek az időpontjáról e-mailben tájékoztatunk majd.

Hol tájékozódhatsz?

– Nézegess fotókat és videókat! A Nemzeti Ifjúsági Kórus eddigi programjainak hangulatát jól tükrözik a fotók és a videók, amelyeket megtalálsz ezeken az oldalakon:

– Kérdezz bátran! Ha bármilyen kérdés felmerült benned a kórussal vagy a jelentkezéssel kapcsolatban, keress bennünket a következő elérhetőségeken:

– E-mail: [email protected]

– Telefon: +36202930930

– Messenger Nemzeti Ifjúsági Kórus

http://nemzetiifjusagikorus.hu/felhivas/?fbclid=IwAR15a-RF21GeTFpZ0a2C-yIMIsihunWKjpnM-baKf1OwIj7FMABy_N4ARjc

Forrás: pafi.hu