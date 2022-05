Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? – pályázat

Rajzpályázat a Föld Napja alkalmából.

A Föld természeti értékeinek megóvása az elmúlt két év eseményeinek tükrében talán még fontosabbnak tűnik, mint eddig bármikor. Saját tapasztalatunk, hogy nemcsak a felnőttek, de a gyerekek számára is sokszor feltöltődést, menedéket, kikapcsolódási lehetőséget biztosított a természeti környezet a járványhelyzethez kapcsolódó korlátozások idején. Abban is biztosak vagyunk, hogy hozzánk hasonlóan sokan sok mindent átgondoltak egy-egy erdei séta, családi kirándulás során fogyasztási szokásainkkal és valós szükségleteinkkel kapcsolatban.

Ezért gondoltuk úgy, hogy idén nem a húsvéti ünnepkör, hanem a Föld napja köré szervezzük rajzpályázatunkat, lehetőséget adva a gyerekeknek arra, hogy élményeiket kreatív eszközökkel feldolgozva kifejezhessék a témával kapcsolatos gondolataikat akár komoly, akár vicces vagy játékos formában. Érdemes beküldeni az alkotásokat, mert a legjobb munkákat értékes ajándékcsomagokkal díjazzuk!

A pályázat során olyan rajzokat, festményeket, esetleg kollázsokat várunk tőletek, melyek valamilyen formában megmutatják, mit jelent számotokra a Föld napja. A téma feldolgozását teljes mértékben a versenyzőkre bízzuk: mesélhettek képi formában arról, hogyan vigyáztok természeti értékeinkre, mit tesztek bolygónk védelme érdekében, mi jelent fenyegetést ebből a szempontból – sajnos ezen a téren manapság elég könnyen találhatunk inspirációt -, de ugyanígy szeretettel fogadunk bármilyen környezetvédelemmel kapcsolatos élményt, akár az óvodában-iskolában, akár családi körben szereztétek.

Te hogyan változtatnád meg a világot?

A pályázatot az alábbi korcsoportok számára hirdetjük meg: 3-6 év; 6-10 év; 10-14 év. Az eszközöket és a méretet illetően technikai megkötés nincs, mindössze annyi, hogy egyedi alkotásokat várunk, azaz más pályázatra már benyújtott munkával nem lehet pályázni. Ez minden. Engedjétek szabadjára a fantáziátokat!

Hogyan pályázhattok?

Küldjétek el a pályamunkátokat a [email protected] e-mail címre 2022. május 22., vasárnap éjfélig! Ügyeljetek arra, hogy a fotó a lehető legjobb minőségű, azaz legalább 2 megapixeles legyen.

Az e-mailben mindenképp tüntessétek fel a következőket:

név, életkor, város, alkalmazott technika, a pályázat címe (ha van), és ha szeretnétek, egy rövid leírással is kiegészíthetitek, amelyben megosztjátok velünk a legfőbb tudnivalókat a műről.

Elbírálás: A legjobbnak, legötletesebbnek ítélt alkotások beküldőit együttműködő partnereink által felajánlott értékes ajándékcsomagokkal jutalmazzuk – hamarosan a nyereményekből is láthattok egy kis ízelítőt. Korosztályonként az első három helyezettet a Színes Ötletek stábja választja ki, a tizedik ajándékcsomagot pedig közönségszavazás útján ítéljük oda. Szavazni a Facebookon lehet, a “Föld Napja rajzpályázat – Pályamunkák és szavazás” mappában található fotókra leadott like-ok formájában, 2022. június 3. péntek éjfélig. Ha szeretnétek megosztásokkal szavazatokat gyűjteni, különösen figyeljetek arra, hogy mivel nem tudunk minden megosztást nyomon követni, ezért csak a pályamunkákat összesítő galériában leadott szavazatok számítanak bele a végleges eredménybe!

Eredményhirdetés: 2022. június 5.

A játékban való részvételnek nem feltétele, de megköszönjük, ha megosztjátok a bejegyzést, hátha akad olyan a barátaitok között, aki szívesen pályázna!

Együttműködő partnereink:

Art-Export 2020 Kft.

Zöldbolt Ökotermékek Kft.

Cser Könyvkiadó Kft.

A “Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” rajzpályázat játékszabályzata és alapelvei

A pályázat meghirdetésével együtt közzéteszünk néhány fontos tudnivalót, hogy elkerüljük az esetleges félreértéseket. Kérünk mindenkit, aki bármilyen formában részt szeretne venni a játékban, szánjon néhány percet az elolvasására!

– A pályamunkák beküldési határideje: 2022. május 22. vasárnap, 24:00. A Színes Ötletek Blog a beküldési határidőt indokolt esetben saját hatáskörben meghosszabbíthatja, erről a kapcsolódó felületeken a közönséget idejében tájékoztatjuk.

– Az eredményhirdetés időpontja: 2022. június 5., vasárnap. A nyertesek értesítése és a nyereménykiküldés részleteinek egyeztetése e-mailben történik. Az eredményhirdetést a Színes Ötletek Blogon és a Facebookon is közzétesszük. A nyereményeket csak belföldi címre tudjuk postázni.

– A pályázók e-mail címét adatvédelmi okokból a sorsolás és a nyereménykiküldés részleteinek egyeztetése után a Színes Ötletek Blog törli az adatbázisából

– A pályázatban nem vehetnek részt a Színes Ötletek Blog, valamint a nyereményeket felajánló partnerek munkatársai és azok közvetlen családtagjai.

– A pályázatra beküldött munkákat a Színes Ötletek Blog a játék időtartama rendszeresen közzéteszi galériaposztok formájában, illetve a Színes Ötletek Blog Facebook-oldalán.

– A Színes Ötletek Blog csapata saját hatáskörben értékeli a beküldött pályamunkákat, figyelembe véve a nyereményfelajánló partnerek észrevételeit. A döntés értelemszerűen szubjektív lesz, vitatásának ugyanakkor nincs helye szimpátia, egyéni ízlés, vagy bármilyen más személyes indok alapján. Értelemszerűen nem nyerhet minden pályázó, de tartsuk tiszteletben a játék és az oldal szellemiségét akkor is, ha úgy gondoljuk, hogy a mi pályamunkánk, vagy barátunk, ismerősünk munkája érdemelt volna jutalmazást! A Színes Ötletek Blog fenntartja a jogot, hogy az esetleges sértő, a fentieket nem tiszteletben tartó hozzászólásokat, kommenteket moderálja a bloghoz kapcsolódó felületeken.

– A közönségszavazás a Színes Ötletek Blog Facebook-oldalán történik, a pályamunkákat összesítő galériában, 2022. június 3., péntek éjfélig. Szavazni kedveléssel és (pozitív) reakcióval lehet. Csak a Színes Ötletek Blog Facebook-galériájában leadott szavazatok számítanak érvényesnek. Természetesen lehet ösztönözni a visszajelzést megosztással, de mivel nem tudunk minden megosztást nyomon követni, ez esetben is csak a pályamunkákat összesítő galériában leadott szavazatok számítanak bele a végleges pontszámba.

– A játékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, a promóció semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz.

– Tudjuk, hogy a közönségszavazás során némi előnnyel indul az, aki hamarabb küldi be a pályázatot. Ezzel vélhetően játékosaink is tisztában vannak, szükségtelen emiatt reklamálni. Egy igazán jó munka rövid idő alatt is sok szavazatot hozhat, másrészt a közönségdíj mellett van még korosztályonként három nyereménycsomag, ami gazdára vár. Kérjük játékosainkat és hozzátartozóikat, hogy ezt tartsák tiszteletben!.

– A pályázók anyaguk beküldésével, ráutaló magatartással elfogadják a fenti szabályzatot, és a játék lebonyolítására, kommunikációjára, illetve a pályamunkák értékelésére vonatkozó alapelveinket. Utólagos reklamációnak nincs helye.

Forrás: szinesotletek.blog.hu

Nyitókép: illusztráció, zoldujsag.hu