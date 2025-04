Kicsi és nagy – alkotói pályázat

A SZITAKÖTŐ gyerekfolyóirat alkotói pályázatot hirdet Kicsi és nagy címmel.

Tudjuk, minden relatív: mi tehát a kicsi, és mi a nagy? Hangyaszemmel az ember hatalmas, de az univerzumban csak parányi pont. Ez az aprócska pont mégis képes átlátni a világegyetemet. Talán ezért érzi felsőbbrendűnek magát? Mások meg kisebbrendűségtől szenvednek, majd a mesék legkisebbjeként legyőzik az óriást. A kis közösségek és az erősebb, nagyobb hatalom harca az emberi történelem és kultúra örök története. De vajon mindig a nagy van előnyben? És mindig a kicsi a gyengébb?

Várjuk a didaktikus stílust nagy ívben kerülő, a 8 éven felüli olvasókat megszólító verseket, meséket, prózákat és ismeretterjesztő cikkeket. Az ismeretterjesztő cikkek a természettudomány vagy a társadalomtudomány szempontjából is tárgyalhatják a témát.

Terjedelmi határok

VERS | 16 soros

MESE | 2800 leütés szóközzel együtt

CIKK | 3200 leütés szóközzel együtt

Egy pályázó több művet is beküldhet, de kérjük, hogy még publikálatlan művekkel pályázzanak. Az online megjelenést is publikációnak tekintjük. Várjuk határon túli pályázók műveit is.

Javasoljuk, hogy a pályázók előzetesen tájékozódjanak a Szitakötőt jellemző hangvételről és nyelvi színvonalról. Bár a folyóirat gyerekeknek szól, a pályázatra felnőtt alkotók munkáit várjuk.

A műveket elektronikus úton lehet feltölteni: palyazat.ligetmuhely.com Kérjük, emailben ne küldjenek pályázatot!

A beérkező műveket folyamatosan olvassuk, minden pályázónak elektronikus úton válaszolunk.

A szerkesztőség által kiválasztott művek megjelennek a Szitakötő folyóiratban.

A sikeres pályázók szerzői honoráriumot és további publikálási lehetőséget kapnak.

Beküldési határidő | 2025. június 2.

További információ | Horgas Judit palyazat [kukac] ligetmuhely.com

Forrás: ligetmuhely.com