Könyvkiadás Kollégiuma pályázata

A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2020. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására az alábbi témakörökben.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló Bizottsági közlemény (2016/C 262/01) 34. pontja, illetve 196. pontja szerinti feltétel teljesülése okán a jelen pályázati felhívás szerinti támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatásnak, amennyiben a pályázó nyilatkozik az alábbiak szerint:

a. a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, mivel a pályázatba foglalt tevékenységek kapcsán a piaci bevételei nem érik el működési költségek legalább felét, vagy

b. támogatandó tevékenységből megvalósuló szolgáltatások korlátozott vonzáskörzettel rendelkeznek, ezeket elsősorban magyar állampolgárok fogják igénybe venni (és a külföldi látogatók száma előre láthatóan marginális lesz), és ezért a támogatás előreláthatóan marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre.

Abban az esetben, ha Közlemény hivatkozott pontjaiban megfogalmazott feltételek nem teljesülnek, a jelen pályázat alapján nyújtott támogatás az EUMSZ 107. cikke értelmében állami támogatásnak minősül, és a támogatás az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra történő alkalmazhatóságáról szóló 3/2020. (III. 23.) EMET főigazgatói utasításnak a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra vonatkozó, 16-28. pontjai szerinti szabályok betartásával nyújtható.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás forrása: a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Felhívjuk pályázóink figyelmét:

– Egy pályázó altémánként maximum 2, a felhívás valamennyi altémájára együttesen maximum 4 pályázatot nyújthat be!

– Pályázatot a kiadvány kiadója/társkiadója nyújthat be.

– Magánszemély nem nyújthat be pályázatot!

– Jelen pályázati felhívás keretében a Kollégium olyan kiadványokat kíván támogatni a 203112, 203136, 203137, 203138 és 203145 kódszámú altémákban, amelyekre ISBN és/vagy ISSN szám megkérhető/kiadható. A pályázat benyújtásakor az ISBN és/vagy ISSN szám igazolása nem szükséges, azt csak támogatott pályázat esetén kell kikérni. Ezen adatot a pályázat szakmai beszámolójában szerepeltetni kell.

Magyarországi székhelyű kiadók esetében a Kollégium olyan kiadványokat kíván támogatni, amelyekre az Országos Széchényi Könyvtár Magyar ISBN és ISMN Irodájától a kiadvány ISBN és/vagy ISSNszáma kikérhető. Ezen adatot a pályázat szakmai beszámolójában is szerepeltetni szükséges.

Külföldi székhelyű kiadók esetében a Kollégium olyan kiadványokat kíván támogatni, amelyekre az ISBN és/vagy ISSN szám saját országuk ügynökségétől kikérhető. Ezen adatot a pályázat szakmai beszámolójában is szerepeltetni szükséges.

– 2014-től a Könyvkiadás Kollégiuma a pályázati altéma rendszert a könyvkiadók működéséhez, méreteihez igazítva olyan módon alakította át, hogy az jobban igazodjon a kiadói igényekhez. A támogatást a kiadók éves könyvcímszáma alapján lehet pályázni kiadói program (203131) vagy egy-egy könyv kiadását célzó pályázat (203112, 203136, 203137, 203138) formájában. Azon kiadók, akik évente 8, vagy több könyvcímmel tudnak pályázni az NKA Könyvkiadás Kollégiumánál könyvkiadói programpályázatot adhatnak be.

Azok a könyvkiadók, akik 2020. évben a kiadói programpályázatukra támogatást kaptak, nem indulhatnak a 2020. évi pályázati felhívások egy-egy könyv kiadását célzó szépirodalmi (203136), ismeretterjesztő (203137), művészeti (203112) és gyermekirodalom (203138) altémájában.

Kivételt képeznek azon közgyűjteményi, kutatói és oktatási (központi költségvetési) intézmények, amelyeket intézményi összevonással alakítottak át. Azon tagintézmények, melyek nem kaptak 2020. évben kiadói programjukra támogatást, indulhatnak jelen pályázati felhíváson.

Azok a kiadók, akik nem kaptak támogatást a 2020. január 22-i benyújtási határidejű kiadói programpályázatukra, azok a 2020. évi tavaszi és őszi pályázati kiírások egy-egy könyv kiadását célzó pályázatain indulhatnak könyveikkel. Azon könyvkiadók, akik a 2019. évi hosszú távú kiadói programjukra támogatást kaptak, de 2020-ra nem pályáztak kiadói programmal, e pályázati felhívás bármelyik altémájában pályázhatnak.

– Magyarországon bejegyzett pályázó köteles a támogatott kiadványt magyarországi székhelyű nyomdával előállíttatni.

– Amennyiben a pályázó saját nyomdával rendelkezik, és a saját nyomdájában kívánja a kiadványt elkészíteni, úgy a nyomdaköltségek közül csak a kiadvány megjelentetéséhez szükséges szakmai anyagok (papír, festék) számlával igazolható megvételéhez kérhető támogatás. Ebből az is következik, hogy az egyéb nyomdai kiadások jogcímekre nem igényelhet támogatást kivéve, ha külső nyomdai szolgáltatást vesz igénybe.

– A Könyvkiadás Kollégiuma a közgyűjteményi évkönyvek, periodikák, speciális kiadványok (pl. adattárak, segédletek) megjelentetését nem támogatja, mivel az a Közgyűjtemények Kollégiuma hatáskörébe tartozik.

– A Kollégium csak a jogtiszta művek kiadását támogatja. A kiadásra szánt mű felhasználására vonatkozó engedély megszerzése, valamint az engedélyből fakadó igények teljesítése a pályázók kötelessége és felelőssége. Az ebből eredő esetleges jogviták esetén a pályázó tartozik helytállni.

1. Pályázati cél: Művészeti tárgyú, illetve a különböző művészeti területekhez kapcsolódó, azokat bemutató, értelmező, értékelő művek hagyományos módon történő megjelentetése.

Pályázni a magyar művészeti élet különböző területeiről készült, az ott megszülető értékeket, illetve azok elemzését, értelmezését, értékelését bemutató kiadványok, albumok megjelentetésére lehet (magyar szerzőtől idegen nyelven is, és bármely szerzőtől magyarul).

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 18 000 000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 2 000 000 Ft/pályázat

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

Altéma kódszáma: 203112/362

Pályázók köre:

1. olyan szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a könyvkiadási tevékenység vagy a könyvek megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve (az erre utaló bejegyzést magyarországi gazdasági társaságok esetén a cégkivonatban, egyéb szervezeti forma esetén – kivéve egyéni vállalkozó /l. alább/ – az alapító okiratban/alapszabályban, jól láthatóan ki kell emelni, és fel kell tölteni a pályázathoz),

2. színházi, zenei, alkotóművészeti, előadó-művészeti, építőművészeti szervezetek, (a szakmai tevékenységre utaló bejegyzést az alapító okiratban/alapszabályban/ cégkivonatban jól láthatóan ki kell emelni, és fel kell tölteni a pályázathoz),

3. hazai és határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetén annak fenntartója),

4. olyan egyéni vállalkozók, akik kiadói tevékenységgel rendelkeznek, az erről szóló igazolást fel kell tölteni a pályázathoz.

Pályázni a 2020. december 15. és 2021. december 31. között megjelenő kiadványokra lehet.

A támogatott pályázat pénzügyi elszámolásában a kiadások kezdő időpontja (a számlák teljesítésének legkorábbi időpontja (adatlap 6.4. pont) a támogatott feladat megvalósításának kezdő időpontját (adatlap 6.1. pont) megelőző maximum 60 nap lehet.

A támogatottnak 20 könyvtárba kötelező eljuttatnia – a könyv megjelenésekor – a támogatott kiadványból 1-1 példányt. A könyvtárak listája a http://www.nka.hu/palyaztatas/kollegiumi_palyazatok linken “könyvtárlista kereskedelmi forgalomba kerülő kiadvány megjelentetéséhez” néven található. A beszállított könyvek áfája a támogatott pályázót terheli.

A 203112-es altémára egy pályázó maximum 2 kiadvánnyal pályázhat, de mindegyik kiadványra külön pályázati adatlapot kell kitölteni és a mellékleteket csatolni. A felhívás valamennyi altémájára együttesen maximum 4 pályázat nyújtható be!

Olyan kiadvánnyal nem lehet pályázni, amely korábban már az NKA bármelyik Kollégiumától támogatásban részesült, kivétel az alkotói támogatás, illetve az olyan kiadvány, amelynek az előkészítésére már nyert a pályázó támogatást.

A pályázati adatlapon fel kell tüntetni, hogy a pályázat melyik művészeti területet (Pályázati adatlap “szakterület”) érinti.

Finanszírozás módja: A költségvetési támogatás folyósítására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 87. § szerinti támogatási előlegként kerülhet sor.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, de minimum 5000 Ft-ot köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók “Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Tájékoztatjuk, hogy a befizetett nevezési díj az NKA-hoz benyújtott elszámolásokban nem szerepeltethető költség!

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az igényelt/megítélt támogatási összeg legalább 20%-át szerzői tiszteletdíj jellegű kifizetésre kell fordítani.

A Kollégium az alábbi jogcímeket fogadja el szerzői tiszteletdíj jellegű kifizetésként:

írói tiszteletdíj/szerzői jogdíj, illusztrátori tiszteletdíj/jogdíj, fotós tiszteletdíja/jogdíj, sajtó alá rendezés tiszteletdíja, jegyzetírás tiszteletdíja, szöveggondozás tiszteletdíja, fordítói tiszteletdíj.

Amennyiben a fenti tiszteletdíjak kifizetése személyi jellegű, és a Pályázó a kapcsolódó járulékra is igényel támogatást, az igényelt/megítélt támogatási összeg 20%-a tartalmazhatja a járulék összegét.

További információk ITT találhatóak.

Forrás: pafi.hu