Mesemondó találkozó – Felhívás

A Pro Cultura Subcarpathica kilencedszer szervez mesemondó alkalmat a magyar népmese napján Kárpátalján. A civil szervezet idén is várja a mesélni szerető fiatalokat.

A legtehetségesebb mesélők értékes ajándékban részesülnek.

A találkozó alkalmával, amíg a fiatalok különböző termekben mesélnek, addig a szülők és felkészítő tanárok felnőtteknek szóló mesét hallhatnak.

A rendezvényre nem csupán mesemondókat várunk, hanem nyitott a kapu minden mese iránt érdeklődő számára.

A találkozó időpontja: 2025. szeptember 30., 9.30 óra (közép-európai i. sz.)

Regisztráció: 8 óra 30 perctől

Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Kossuth tér 6.

A versenyre a korábbi évekhez hasonlóan négy kategóriában lehet jelentkezni:

I. kategória: 8–10 éves tanulók (a nyolcadik életévét már betöltött gyerekek jelentkezését tudjuk elfogadni);

II. kategória: 11–13 éves tanulók;

III. kategória: 14–17 éves tanulók;

IV. kategória: 18–25 éves diákok.

Jelentkezési határidő: 2025. szeptember 22.

Nevezni online lehet a következő regisztrációs felületen: IDE kattintva érhető el.

Egyéb tudnivalók a versennyel kapcsolatban:

Minden versenyző egy mese előadásával készüljön.

Az előadott mű időtartama nem haladhatja meg az 5 percet, a IV. kategória esetében a 10 percet.

Kérdéseikkel a szervezopcs@gmail.com e-mail-címen fordulhatnak hozzánk.

Eredményes felkészülést kívánunk!

Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet

Nyitókép: 2024-es felvétel/Pro Cultura Subcarpathica