Mesemondó találkozó – Felhívás
A Pro Cultura Subcarpathica kilencedszer szervez mesemondó alkalmat a magyar népmese napján Kárpátalján. A civil szervezet idén is várja a mesélni szerető fiatalokat.
A legtehetségesebb mesélők értékes ajándékban részesülnek.
A találkozó alkalmával, amíg a fiatalok különböző termekben mesélnek, addig a szülők és felkészítő tanárok felnőtteknek szóló mesét hallhatnak.
A rendezvényre nem csupán mesemondókat várunk, hanem nyitott a kapu minden mese iránt érdeklődő számára.
A találkozó időpontja: 2025. szeptember 30., 9.30 óra (közép-európai i. sz.)
Regisztráció: 8 óra 30 perctől
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Kossuth tér 6.
A versenyre a korábbi évekhez hasonlóan négy kategóriában lehet jelentkezni:
I. kategória: 8–10 éves tanulók (a nyolcadik életévét már betöltött gyerekek jelentkezését tudjuk elfogadni);
II. kategória: 11–13 éves tanulók;
III. kategória: 14–17 éves tanulók;
IV. kategória: 18–25 éves diákok.
Jelentkezési határidő: 2025. szeptember 22.
Nevezni online lehet a következő regisztrációs felületen: IDE kattintva érhető el.
Egyéb tudnivalók a versennyel kapcsolatban:
- Minden versenyző egy mese előadásával készüljön.
- Az előadott mű időtartama nem haladhatja meg az 5 percet, a IV. kategória esetében a 10 percet.
Kérdéseikkel a szervezopcs@gmail.com e-mail-címen fordulhatnak hozzánk.
Eredményes felkészülést kívánunk!
Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet
Nyitókép: 2024-es felvétel/Pro Cultura Subcarpathica