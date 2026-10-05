MI‑kor. Csatlakozva a jövőbe!

MI‑kor, ha nem most? Indul az idei videópályázat középiskolásoknak!

A jövő nem kérdez, csak megérkezik — gyorsabban, mint valaha. A mesterséges intelligencia már nem futurisztikus ígéret, hanem az a háttér, amely a mindennapi életet meghatározza. Ti vagytok az a generáció, akiknek ez nem újdonság, hanem alapállapot.

Szóval, MI‑kor, ha nem most léptek be a jövő alakítói közé?

A Barankovics István Alapítvány ötödik alkalommal hirdeti meg kreatív videoesszé pályázatát a magyarországi és határon túli középiskolásoknak. Olyanoknak, akik nem félnek kérdezni, gondolkodni, vitatkozni és megmutatni, hogyan látják a világot, amelyet mások még csak próbálnak követni. A pályázatra 3 fős csapatok és egy mentor jelentkezését várjuk. Feladatotok: készítsetek egy rövid videót, amelyben megmutatjátok, hogyan látjátok a mesterséges intelligencia korának jövőjét — őszintén, bátran, a saját hangotokon.

Kedves Diákok és Mentorok!

Mindannyian máshonnan érkeztek ebbe a digitális korszakba: van, aki belenőtt, van, aki tapasztalatból érti, és van, aki együtt tanulja a változást a diákokkal. Pont ez a sokféleség teszi izgalmassá a közös gondolkodást. Együtt olyan nézőpontot hoztok, amely tényleg képes új irányt mutatni.

A digitális korszak korábbi hullámai lassan jöttek. A mostani nem ilyen: gyors, kiszámíthatatlan, és tele van lehetőséggel. Itt már nem elég sodródni — irányt kell mutatni. A jövő tanulható, alakítható, és igen: rajtatok is múlik, milyen lesz.

Ne feledd: a jövő nem történik velünk. Mi hozzuk létre.

Nekünk számtalan kérdésünk van, amivel kapcsolatban várjuk a véleményetek. Olvassátok el, válasszatok egy témát és már indulhat is a közös ötletelés!

Ki vagyok én az MI korában? (Emberkép, identitás, autonómia)

MI a szerelemben – lehet-e egy chatbot a lelki társ?

Én és a digitális ikrem – ki mondja meg, ki vagyok?

Gyógyír lehet-e a magányra a chatelés az MI-vel?

Testkép 2.0 – hogyan formálja át az MI a szépségideálokat és az önbizalmunkat?

Barátságok a képernyőn – hogyan változnak a kapcsolatok, ha az MI is beleszól?

Eltávolít-e a ChatGPT a barátaimtól?

Mi lesz a készségeinkkel, ha egyre több feladatot old meg helyettünk az MI?

Ki irányít kit? – Én az algoritmusok világában

Fókusz vs. figyelemgazdaság – hogyan maradjak önmagam egy túl gyors világban?

A lassúság bátorsága – lehet-e lázadás, ha néha megállunk?

Kamaszkor újratöltve – régen és ma: hogyan változik a fejlődésünk egy MI‑vezérelt világban?

Hol húzzuk meg a határt? (Emberi méltóság, etika, felelősség)

Kinek higgyek? – MI, influenszerek, vagy a józan ész

Etika a zsebünkben – milyen döntéseket hozunk nap mint nap a digitális térben?

Arcok, hangok, valóságok – mit jelent a méltóság, ha az MI bárkit lemásolhat?

Döntések gépekkel – mit engedünk át az MI‑nek, és mit nem?

Ki a hibás, ha a gép téved? – felelősség az MI korában

Normák újratöltve – hogyan változik a viselkedésünk, ha az MI is részt vesz a kommunikációban?



Fair világot építünk vagy algoritmusok döntenek? (Igazságosság, egyenlőtlenség, szolidaritás)

Láthatatlan igazságtalanságok – hogyan diszkriminálhat egy algoritmus?

Generációk harca – miért értik a fiatalok természetesebben az MI‑t?

Deepfake-demokrácia – hogyan befolyásolja az MI a politikai tájékozódást?

Ki irányít kit? – én és az algoritmusok rejtett döntései

A jövő szolidaritása – hogyan maradunk emberségesek a digitális korban?

Technológiai szakadék – mi történik azokkal, akik kimaradnak az MI‑forradalomból?



Hogyan élünk együtt az MI‑vel? (Közösségek, iskola, társadalmi működés)

Robotok a munkahelyen – elveszik vagy megmentik a jövőmet?

Az MI veszi el a munkát, vagy az, aki jobban használja az MI-t?

Munka 2.0 – milyen szerepek várnak ránk egy MI‑vezérelt gazdaságban?

Iskola 2030 – mit tanítson a tanár, ha az MI is tudja a választ?

Tanulási iránytűk – hogyan tanuljunk egy folyton átrendeződő világban

Hogyan használjuk az MI-t a kreativitásunk fejlesztésére?

Közösségek újratöltve – Ki lesz a véleményvezér? Hogyan változik a csoportdinamika az MI jelenlétében?

Szubszidiaritás a digitális korban – mely döntéseket kell továbbra is embereknek meghozni?



Milyen jövőt választunk? (Értékek, jövőképek, kulturális és spirituális dimenziók)

Ha én lennék a jövő döntéshozója, hogyan szabályoznám az MI‑t?

Értékek újratöltve – mit őrizzünk meg, és mit gondoljunk újra?

Jövőképek versenye – milyen világot épít az MI, és melyiket választanánk mi?

Kreativitás vs. MI – mi marad „emberi” az alkotásban?

Hagyományok a digitális korban – hogyan őrizzük meg a kulturális örökséget?

Remények és félelmek – hogyan változik a jövőhöz való viszonyunk az MI korában?

Mindezekről a kérdésekről mi is sokat gondolkodtunk az elmúlt félévben és cikkeinkben egy csokorba gyűjtöttük szerzőink gondolatait, amit itt olvashattok:

Jövőidő – Barankovics Alapítvány

De ne feledjétek! Mi elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, ti hogy látjátok a helyzetet és milyen javaslataitok vannak!

Pályázati formák:

Videóesszé (3-4 perc): A korábbi évekhez hasonlóan a csapatok egy rövid, vizuálisan kreatív videóban mutathatják be a választott téma társadalmi, technológiai vagy kulturális aspektusait. A formátum számos kreatív eszköz és elem használatát teszi lehetővé, melyek sokszínűségét a zsűri kiemelten értékeli.



Podcast (5-6 perc): A csapatok videó-audió formátumban dolgozhatják fel a választott témát, amelyben riportokat, interjúkat készíthetnek és/vagy vitákat folytathatnak előbeszédben egymással és tanárokkal, diáktársakkal. Fontos, hogy a beszélgetés interaktív és gondolatébresztő legyen, tartalmazzon véleménynyilvánítást és konklúziót, összhangban a pályázati témával és ne egy előre megírt, felolvasott párbeszéd legyen. A beszélgetést kérjük videó formában rögzíteni (nem csupán hangfelvételen), hogy láthassuk a fiatalok kommunikációs képességeit, valamint őszinte reakcióit.



Riport (3-4 perc): A diákok riportot készíthetnek élő és vágóképek felhasználásával, amely során saját maguk is megnyilvánulhatnak, illetve diáktársaikat és tanáraikat megkérdezhetik a pályázati témájukhoz kapcsolódó kérdésekről. A minőségi riport elkészítéséhez ajánljuk a televízióban látható riportformátum megismerését és az abból történő inspirálódást. A riportokat szintén videós formátumban (.mp4 kiterjesztéssel) kérjük elmenteni és feltölteni a Google Drive felületen keresztül.

Hogyan induljatok el?

Mindenekelőtt, jelentkezzetek bátran! Alkossatok egy kreatív és motivált csapatot, jelöljétek ki a számotokra legszimpatikusabb témát és hagyjátok szárnyalni fantáziátokat! Mutassátok meg, milyen kiváló módon tudtok csapatban dolgozni és gondolkodni. Nem tudjátok elképzelni, hogyan is nézne ki a pályaművetek? Ne izguljatok, ide kattintva megtaláljátok az elmúlt évek nyertes videomunkáit, melyekből inspirálódhattok.

Segítséget a kisfilm elkészítéséhez itt találgattok: A dokumentum letöltéséhez kattints ide

Nyeremények

Fődíj: Az első helyezett csapat és mentora 3 napos utazást nyer Brüsszelbe, ahol testközelből ismerhetitek meg az Európai Unió működését és ezt a csodálatos várost.

További díjak:

A 2. helyezett csapat minden tagja és a mentor 40.000 Ft/fő Média Markt utalványt

A 3. helyezett csapat minden tagja és a mentor 30.000 Ft/fő Média Markt utalványt nyer.

Közönségdíjak: Annak a csapatnak minden tagja és a mentora, amelyik a legtöbb „kedvelést” (azaz lájkot) éri el a Barankovics István Alapítvány Youtube oldalán megosztott pályamunkájával 30.000 Ft/fő Média Markt utalványt nyer. A közönségi média szavazás szabályairól, valamint annak elindulásáról a résztvevőket a közönségszavazás megkezdése előtt értesítjük.

Miért érdemes még jelentkezni?

Ez a pályázat azonban nemcsak a versenyről szól. Egy mindenkit érintő téma tudatos végiggondolása új személyes belátásokhoz is vezethet! Alkalmatok nyílik egy vidám közös munkára, tapasztalatokat szerezhettek a csapatmunkában, a későbbi életetekben is fontos projektkidolgozási rutinnal is gyarapodhattok.

Zsűrizés:

A pályázatokat 3 tagú zsűri bírálja az innen letölthető szempontok alapján

Kik és hogyan pályázhatnak?

Szeretettel várjuk minden magyarországi és határon túli 9-12. osztályos diákcsapat jelentkezését. A pályaműveket elektronikus formában a megadott határidő előtt egy Google Drive mappába kell feltölteni, és a hozzáférési linket a pályázati űrlapon megadni. Kérjük, hogy a pályázók ügyeljenek arra, hogy a link bárki számára megnyitható legyen és minden szükséges forrásanyag és melléklet helyesen legyen feltöltve.

A pályamunka és a hozzá tartozó dokumentáció benyújtása

a.) Az Online pályázati adatlap és a nyilatkozatok kitöltése: Kattints ide a link megnyitásához

b) Az elkészült videókat kérjük Google Drive-ra feltölteni, a link birtokában bárki számára elérhetővé tenni, és az elérhetőség linkjét az online pályázati adatlap megfelelő helyére belinkelni.

c) Szülői adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat beszerzése. (A mentortanár őrzi és dokumentálja. Ezek meglétéről nyilatkozik a pályázati adatlapon.)

A GDPR -ra vonatkozótájékoztató és nyilatkozatok letölthetők innen:

Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

Felhasználási engedély és nyilatkozat

Szülői hozzájáruló nyilatkozat diák pályázathoz

További információk

A pályázók figyelmét felhívjuk arra, hogy a beküldött pályaműveknek minden esetben saját, eredeti alkotásoknak kell lenniük. Az Alapítvány fenntartja a jogot arra, hogy kizárja azokat a pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a szerzői jogi előírásoknak, illetve bármilyen más etikai szempontból kifogásolható elemeket tartalmaznak.

Határidők:

A pályázat beadásának határideje: 2026. 11.10

Eredményközlés e-mailen: 2026. 11.27.

Ünnepélyes díjátadó: 2026. 12.12.

Kapcsolat

Amennyiben további kérdéseid merülnek fel, fordulj hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: [email protected]

Telefon:+36 1 323 0607

pafi.hu

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