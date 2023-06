„Minden nap egy próza, az orvost távol tartja” – irodalmi pályázat

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete a Fény Alapítvánnyal együttműködve pályázatot hirdet látássérült szerzők részére

„Minden nap egy próza, az orvost távol tartja” címmel.

A pályázatok beérkezési határideje: 2023. szeptember 15.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete a Fény Alapítvánnyal együttműködve pályázatot hirdet látássérült szerzők részére. A pályázatra várunk, műfaji megkötés nélkül, minden olyan művet amely vidám hangvételű.

A pályázaton részt vehetnek mindazon 18 éven felüli, Magyarországon vagy a határainkon túli magyar nyelvterületen élő vak, illetve gyengénlátó személyek, akik bármely látássérülteket tömörítő szervezet, szövetség, egyesület tagjai, vagy más módon igazolni tudják látássérültségüket.

Tudjuk, hogy a vak és gyengénlátó emberek között sokan vannak, akik nemcsak olvasni szeretnek, hanem írni is. A nehézségek mellett kell egy kis vidámság, kedvesség, báj és kellem. Várjuk tehát vidám történeteiteket: mesét, novellát, esszét vagy bármilyen más, prózai művet.

A pályázat fődíja:

3 nap és 2 éjszaka wellness pihenés

II. helyezett: 50 000 Ft értékű ajándékutalvány

III. helyezett: 30 000 Ft értékű ajándékutalvány

Valamint további értékes nyeremények!

A díjakat az alábbi támogatóink ajánlották fel:

Fény Alapítvány

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

Kecskeméti Szent László Lions Club

Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Alko-Soft Nonprofit Bt.

Montázs Magazin

Részvételi feltételek:

1. A pályázónak rendelkeznie kell:

– az MVGYOSZ bármely tagegyesületénél kiállított, érvényes tagsági igazolvánnyal, vagy

– valamely határainkon túl működő látássérülteket tömörítő szervezet, szövetség, egyesület vezetőjének igazolásával, vagy

– a látássérültség okán megállapított ellátásról szóló határozattal, vagy

– szemészorvos látássérültséget igazoló hivatalos dokumentumával.

2. A pályázat nyelve: magyar

3. A pályázaton minden 18. életévét betöltött látássérült személy pályázhat.

4. A pályázaton minden alkotó legfeljebb három eredeti, saját művel pályázhat. Olyan pályaművet nem fogadunk el, amely előző években meghirdetett pályázatainkra már beküldésre került! Műfaji megkötés nincs. Tartalmi megkötés, hogy a pályamű „vidám hangulatú történet” legyen.

5. A pályamű maximális hossza írásonként: szóközökkel számítva 6000 karakter

6. A pályaművet Word formátumban kérjük benyújtani, a betűtípus: 12-es Times New Roman vagy Arial legyen.

7. A pályázat jeligés. A pályázatokat elektronikusan, e-mailben, a [email protected] címre kell benyújtani. A pályamű beérkezésekor a pályázó visszaigazoló e-mailt kap.

8. A pályaművet (Word formátumban) az e-mailhez kell mellékelni, a fájl neve a pályázó által választott jelige legyen. Emellett a pályázóknak a pályamű beküldésekor az e-mail szövegében meg kell adniuk nevüket, életkorukat, lakcímüket, telefonos és e-mailes elérhetőségüket, valamint az általuk választott jeligét. Kérjük, hogy a jeligét a pályaművet tartalmazó fájlba is írják be.

9. A pályázóknak az e-mail szövegében nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy látássérültek, illetve, hogy látássérültségüket mely dokumentummal tudják igazolni. Igazolásként elfogadható az MVGYOSZ bármely tagegyesülete által kiállított tagsági igazolvány, a látássérültség okán ellátást megállapító határozatok, valamint szemészorvos által kiállított szakvélemény is. Az igazoló dokumentum benyújtását valamennyi pályázótól kérjük. Határon túli pályázók esetén kérjük, hogy látássérültségüket lehetőség szerint magyar nyelvű dokumentummal, ennek hiányában a helyi látássérülteket képviselő egyesület vezetőjének nyilatkozatával igazolják.

A pályaművek beküldési határideje: 2023. szeptember 15.

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetése:

2023. október 13. (péntek) a fehérbot nemzetközi napja Helyszíne: Katona József Könyvtár Kecskemét – 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.

A beérkezett pályaműveket öttagú zsűri bírálja el, és választja ki közülük a díjakra érdemes alkotásokat.

A zsűri tagjai:

Selmeczi Tibor irodalmár, humorista, Pregh Balázs előadó, Weninger Endréné Pécsi Erzsébet szerkesztő, újságíró, dr. Baranyiné Miks Mária író, költő, Sztakó Krisztina amatőr író, költő

A zsűri döntése ellen kifogásnak helye nincs, az jogi úton nem támadható. A pályaművekből hangoskönyv készül, amely a Bodor Tibor Hangoskönyvtár állományát gyarapítja. Kereskedelmi forgalomba kerülés esetén a szerzői jogok az alkotót illetik. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete a programváltoztatás jogát fenntartja!

Sikeres pályázást!

Forrás: bacsvakok.hu