Mit jelent nekem az otthonom?

Te is szoktál esténként titokban mások otthonába belesni? És eszedbe jutott valaha, hogy mások mit láthatnának, ha a te otthonodba kukucskálnának be? S te mit mutatnál meg nekik?

Mit jelent számodra az otthonod?

Az otthonod az, ahová hazamész? Ahol magadra zárhatod az ajtót? Falak, tárgyak, emlékek, amik körülvesznek? Egy illat, egy hang, egy zene, egy ölelés? Az otthon az, ahol az édesanyád, édesapád, testvéreid, nagyszüleid várnak? Az otthon a szobád? Az otthon a házatok? Az otthon a meleg ágyad, ahova jól néha lustálkodni egy kicsit? Az otthon az, ahol egész nap lehet pizsamában, kócosan mászkálni? Az otthonod egy szállón van? Most az otthonodban élsz, vagy valahol máshol kell lenned éppen? Az otthon lehet bárhol és bármi, ahol biztonságban érzed magad? Ahol jó lenni? Ahol mindent ismersz? Az otthon egy hely, egy érzés?

Mutasd meg nekünk rajzon, montázson, kollázson, festményen, képregényben, 3 perces videón vagy rajzfilmen – ahogy te szeretnéd! Mintha engednél bekukucskálni minket egy pillanatra! Mutasd meg nekünk te mit hívsz otthonnak!

A világban és Magyarországon is sok gyerek és felnőtt él megfelelő otthon nélkül.

Vannak, akiknek lakás sem jut, ezért hajléktalan-szállókon élnek. A szállókat úgy képzeld el, mint egy kollégiumot, ahol nem gyerekek, hanem felnőttek laknak, csak nekik onnan nincs hová hazamenniük. Nincs saját konyhájuk, ahol főzhetnek maguknak, és még a fürdőszobában sem lehetnek egyedül. És vannak, akik az utcán alszanak, kapualjakban vagy az erdőszéleken húzzák meg magukat. Sokszor viselkednek furcsán, talán félni is szoktál tőlük. Ők vannak a legnehezebb helyzetben. Szerencsére köztük nincsenek gyerekek!

De sajnos sok gyerek él családjával nagyon szegényesen. Például sokan zsúfolódnak össze egy lakásban, és a gyerekeknek nincs saját szobájuk, néha még saját ágyuk sem. Nincs hely a könyveiknek, játékaiknak, sem egy íróasztalnak, ahová leülhetnek tanulni. Télen hideg van, mert nincs elég pénz fűtésre, és a meleg hamar elillan a házból régi, korhadt ablakok át. A falak hidegek és nedvesek, dohos és penészes minden, ezért könnyen megbetegszenek. Néha az a baj, hogy egy család nem érezheti biztonságban magát az otthonában: nem tudja, meddig maradhat ott, vagy félnie kell valakitől. Kb. 2 millió ember él ilyen körülmények között Magyarországon.

Mi azt szeretnénk, hogy mindenkinek – különösen minden gyereknek legyen otthona!

Segíts nekünk felhívni a figyelmet erre!

Hogyan tudsz segíteni nekünk ebben?

Készíts rajzot, festményt, képregényt, kollázst vagy montázst, videót vagy rajzfilmet arról, hogy mit jelent neked az otthonod! Dolgozhatsz hagyományos eszközökkel: ceruzával, festékkel, ollóval, ragasztóval vagy digitális technikákkal, számítógépen, okos-eszközön is!

Alkotásodat küldd el nekünk! Ha a műved bekerül a legjobbak közé, még nyerhetsz is!

Hogyan küldheted el nekünk, amit készítettél?

Mindenképpen kérd meg szüleidet vagy tanáraidat, hogy segítsenek neked ebben és kérd meg őket, hogy olvassák el a részletes feltételeket itt: www.bmszki.hu/alkotopalyazat

Az alkotásodat legkésőbb 2023. december 22-ig kell megküldened!

Kik vagyunk mi?

Úgy hívnak minket, hogy BMSZKI. Olyan hajléktalan embereknek segítünk Budapesten, akiknek nincs hol lakniuk, például úgy, hogy szállásainkon alhatnak különböző épületekben, vagy segítünk nekik dolgozni vagy megkeresni régen nem látott rokonaikat, gyerekeiket. Orvosaink is vannak és kórházunk is, ahol gyógyulhatnak ezek az emberek, ha megbetegszenek.

Mit lehet nyerni?

A legjobb alkotásokat kiállításon mutatjuk be, ahová elhívhatod barátaidat, rokonaidat, és elbüszkélkedhetsz vele, hogy milyen szuper dolgot csináltál! De a legeslegjobbak olyan ajándékokat is kapnak, mint mozi és színházjegy, mesekönyvek és játékok, amikből újabb dolgokat készíthetsz!

Közösen a barátaiddal, osztálytársaiddal is dolgozhattok?

Igen! Maximum 4 fős csapatban is dolgozhattok! Nagyon fontos, hogy mindenki anyukája, apukája tudjon erről, és segítsen nektek ebben!

Mikor és hogyan derül ki, hogy nyertél-e?

A nyertesek szüleinek legkésőbb 2024. január 31-ig küldünk erről levelet.

Forrás: bmszki.hu

Nyitókép: illusztráció, profitline.hu