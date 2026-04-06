Muzsikáló erdő

A Muzsikál az Erdő Alapítvány a rendezvénysorozat 23. évében is meghirdeti fotópályázatát, melyre várja minden magyarországi és határainkon túl élő magyar fotós munkáit, akiknek az alkotásai összhangban vannak a rendezvény szellemiségével és igényes szemlélettel, művészi színvonalon készültek.

A „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat alapgondolata, hogy a fenntartható emberi lét csak a természettel harmóniában képzelhető el. A rendezvénysorozat fő célja, hogy az embereket környezeti szempontból is fenntartható, környezettudatos életforma irányába fordítsa az erdő és a zene, a művészet erejével. A vizuális alkotóművészet támogatásával népszerűsíteni szeretnénk a helyi természeti és kulturális értékeket, a természet védelmét, ezáltal megőrizve a testi és lelki egészségünket. A fotósok, a művészek látásmódján keresztül nemcsak az erdő, a természet csodálatos megnyilvánulásait láthatjuk, hanem azt is, hogy az ember része a természet nagy rendszerének.

Milyen fotókat várunk a pályázatra:

A fotópályázat tematikáját tekintve továbbra is kötetlen, nem csak természetfotókkal lehet pályázni. Célunk, hogy a pályázati fotókból készülő kiállítással a természeti tájat (elsősorban erdőt), annak élővilágát, illetve az ember és természet összhangját mutassuk be. Elvárásunk, hogy a beküldött pályaművek magas színvonalon, művészi érzékkel és gyakorlott technikai tudással elkészített fotók legyenek. Kiemelten értékeljük, ha a fotókon megjelenik az erdei életközösség, vagy jelenlen meg az ember pozitív vagy negatív hatása a környezetre.

A honlapunkon a korábbi évek díjazott fotói megtekinthetők.

A pályázati kategóriák:

A kiírás alapján ebben az évben két kategóriákban várjuk a pályázati fotókat.

Az „általános” kategóriában bárki pályázhat életkori és technikai megkötöttségek nélkül. A korábbi mobilos kategória megszűnt, de természetes a telefonnal készített igényes, művészetileg értékelhető minőségű és tartalmú fotókat is várjuk ebbe a kategóriába.

Az „ifjú fotós” kategóriában is bármilyen fotózási technika használható, ezt a kategóriát azon gyermekek és kamaszok részére tartjuk fenn, akik igazolható módon 2025. december 31-ig még nem töltötték be a 16. életévüket. (Az ifjú fotós kategóriánál írásban kell nyilatkozni a születési dátumról.)

A zsűri kiemelten értékeli az ember és erdő kapcsolatára fókuszáló fotókat! Olyan fotókat várunk, amelyekben a fotós egyedi megközelítésben örökített meg egy pillanatot, hangulatot az ember és az erdő kapcsolatáról, az erdei ökoszisztéma az ember számára nyújtott szolgáltatásairól. Esztétikusan lefotózva mutatja be az erdőben dolgozó embert, az erdészek munkáját, a fenntartható erdőgazdálkodást. Rávilágíthat arra, hogy az erdő teret ad a feltöltődésnek, a túrázásnak, vizuálisan megfogalmazza az ember és a természet összhangját. A pályamunkák témája lehet bármely ember alkotta tárgy az erdőben, akár egy erdei iskola és az ott folyó erdőpedagógiai tevékenység. A képek rávilágíthatnak egy előre mutató, jó példára ember-erdő kapcsolatban.



A pályázati fotók technikai és egyéb feltételei:

Egy alkotó akár több kategóriában is pályázhat, ha az ott megadott feltételeknek megfelel, ebben az esetben ezeket önálló pályázatként kell benyújtania. Egy alkotó kategóriánként maximum 6 fotóval pályázhat.

A képek készítési idejére vonatkozóan nincs időbeni megkötés, de kérjük, hogy lehetőség szerint az elmúlt 1-2 évben készített felvételekkel pályázzanak. Szeretettel várjuk a mosolyfakasztó „cuki” fotókat is. Korábban már beküldött fotókkal újból pályázni nem lehet. A pályázatra kizárólag digitális formátumú fotókat fogadunk, analóg technikával készült képek esetén feltétel a jó minőségű szkennelés, vagy egyéb digitalizálási mód. A beküldött fotók felbontásánál a hosszabb oldalnak legalább 3 000 pixelnek kell lennie. Ennél kisebb felbontású képet nem fogadunk be. A beküldött képformátum kizárólag JPG formátum lehet, amelyet a lehető legjobb minőségben (és legjobb tömörítésben) kell elkészíteni. A fotókon képfelirat, vízjel és keretezés nem elfogadott.

A pályázatok beküldése:

A nevezés mindkét kategóriában díjtalan. A pályázati fotókat kizárólag a hivatalos, muzsikal.foto@gmail.com e-mail-címre megküldve fogadjuk be, de nagy fájlméretnél elfogadott fájlmegosztó oldal alkalmazása is. Egyéb módon, adathordozón, postán, vagy más email címre küldött pályázati anyagot nem tudunk elfogadni.

A fájlnévnek tartalmaznia kell:

az aktuális évet (ide 2026-ot kell írni)

a pályázati kategória betűjelét ( A – általános, I – ifjú)

– általános, – ifjú) az alkotó nevét – ékezetekkel!

a kép – adatlap szerinti – sorszámát

a fotó címét – ékezetekkel

Az egyes szöveg elemeket alulhúzással kell tagolni, ékezetes betűk használhatók. Ennek megfelelően kizárólag a következő formátumú fájlnévvel beküldött fotókat fogadjuk be:

2026_A_PályázóNeve_01_A kép címe.jpg

A fotók beküldése mellett a pályázat érvényességének kiemelt feltétele, hogy a pályázó a honlapról letölthető, vagy a fotópályázat email címén bekérhető pályázati adatlapot digitálisan, vagy kinyomtatva kitöltse, eredetiben aláírja, majd beszkennelve, vagy befotózva beküldje. Az adatlapot kizárólag(!) JPG formátumban fogadjuk el. A nevezésilap tartalmazza a fotós nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonos elérhetőségét és a fotók sorszámozott felsorolását a képek címeivel. Az itt szereplő képcímeknek azonosnak kell lennie a fotó fájlnevében szereplő címmel. A pályázónak kötelessége nyilatkozni, hogy a fotók saját alkotásai és annak teljes körű felhasználási jogával rendelkezik. Az ifjú fotós kategóriában a gondviselőnek is aláírásával kell tanúsítania a jognyilatkozat valódiságát. Az adatlap fájlnevének is kötött formátuma van a fentiekben leírt logika alapján:

2026_A_PályázóNeve_pályázati adatlap.jpg

A pályázat benyújtásával az alkotó elfogadja, hogy a fotóiról készített papírképeket – a fotós nevének és a kép címének megjelölésével – a Muzsikál az Erdő Alapítvány a rendezvényein és kiadványaiban, valamint digitális formában a honlapján és a közösségi médiában jogszerűen felhasználhatja, bemutathatja, de azért az Alapítvány pénzbeli megváltásra nem kötelezhető.

Pályázati határidő:

A fotók beküldési határideje: 2026. május 31. vasárnap. A pályázati határidőnél javasoljuk figyelembe venni, hogy a kollekciók letöltésére időben véges kapacitásunk van. Emiatt aki nem szeretne időtúllépés miatt lemaradni a pályázati lehetőségről, az ne az utolsó néhány napot válassza a fotóinak a beküldésére!

A pályázat zsűrizése:

A fotópályázatot szakavatott zsűri bírálja el. A zsűri elnöke Haris László, Balogh Rudolf-díjas magyar fotóművész, érdemes művész. A zsűri további tagjai Zsila Sándor fotóművész, a Magyar Fotóművészek Szövetségének tagja, (Életmű-díjas) a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének választmányi tagja, Kalácsi René amatőr fotós, valamint Szabó Lajos erdőmérnök, a ”Muzsikál az erdő” főszervezője.

A fotók zsűrizésére 2026. június elején kerül sor. Az eredményhirdetésre a 2025. 06. 27-07. 05-e közötti időszakban, a ”Muzsikál az erdő”– Mátrai Művészeti Napok keretében, a kiállítás megnyitóján kerül sor.

A pályázat díjazása:

Az „általános” kategóriában a fotók értékelésénél egyéni és/vagy kollekció díjakat határoz meg a zsűri. Az első helyezett díja: fotós témájú vásárlási utalvány, erdei szállás-étkezés lehetőség/utalvány, a második és a harmadik helyezett díjazása: erdei pihenési lehetőség Magyarország legszebb tájain inspirációt nyújtva a természet, az erdő fotózásához.

Az „ifjú fotós” és az „ember az erdőben” kategóriákban a legkiemelkedőbb fotók alkotói kategória díjban, erdei szállás utalványban, tárgyjutalomban részesülnek.

A zsűri által kiválasztott, legkiemelkedőbb alkotásokat kiállítás keretében mutatjuk be a „Muzsikál az erdő” – Mátrai Művészeti Napokon, minden helyszínen kiállítva, ahol ennek technikai feltételei biztosíthatók lesznek. Az alkotásokat az Alapítvány saját költségen dolgoztatja ki tablókra rendezett méretben, mely nyomatok ezt követően az Alapítvány tulajdonában maradnak, és a rendezvények, valamint a fotósok promotálására országszerte több helyszínen is kiállításra kerülnek.

Terveink szerint az eredményhirdetésre a „Muzsikál az erdő” – Mátrai Művészeti Napok rendezvénysorozat nyitónapján kerül sor 2026.06.27-én. (Az eredményhirdetés pontos időpontját, helyszínét jelezzük az online felületeinken, valamint kiértesítjük emailben a díjazottakat.)

Az érvényes pályázattal rendelkező alkotók e-mailben is értesítést kapnak a rendezvényekről, a díjazásról és a kiállításokról. A konkrét eredmények az ünnepélyes eredményhirdetésen derülnek ki, valamint az okleveleket és a díjakat is akkor adjuk át. Megjelenésükre feltétlenül számítunk! Találkozzunk a kiállítással egybekötött eredményhirdetésen!

Egyéb információk:

A fotópályázattal kapcsolatos kommunikációt elsősorban a hivatalos email címen keresztül folytatunk. Kifejezetten indokolt esetben a fotópályázat szervezője Zsila Sándor telefonon is kereshető: +36209294390.

Forrás: pafi.hu