Nagy gyümölcs színező pályázat

A Gyermekjóléti Alapítvány / Országos Mécs László Irodalmi Társaság rajzpályázata kizárólag (magyarországi és határon túl élő) óvodások és kisiskolások (1.,2.osztályosok) részére.

Az ITT mellékelt teljes rajzlapot (hátteret nem szükséges) színezzétek ki szépen, majd adjátok szüleiteknek/ óvónéniteknek/tanítótoknak, akik a színezéseket) .jpg fájlként küldjék el.

Határidő: 2025. október 12.

Minden beérkezett alkotást ( a beadási határidőt követően) megjelentetünk népszerű Facebook-oldalunkon:

https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag

NYEREMÉNYEK :I. és II. helyezett: Mesekönyv + matricák + meglepi!

III., IV. és V. helyezett: matricák

Forrás: pafi.hu



