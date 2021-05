Napfény sólyomszárnyon – Szépirodalmi és képzőművészeti pályázat

A Magyar Alkotók Internetes Társulása (MAIT) Egyesületünk 20 éves fennállásának alkalmából Napfény sólyomszárnyon címmel pályázatot hirdet kötetlen témában új szépirodalmi (vers, próza) és képzőművészeti (festmény-grafika, fotó) alkotások megszületésére, valamint ugyanazon címmel antológia kiadását tervezi.

Pályázni a következő kategóriákban lehet:

1. Vers: max. 40 sor. Kézzel írott pályázatot nem fogadunk el.

2. Próza: max. 4 oldal Times New Roman 12-es betűnagyság esetén. Kézzel írott pályázatot nem fogadunk el.

3. Festmény-grafika: az alkotásról lehet fénymásolat vagy fotó is (ha színes az alkotás, akkor színesben), minimum A/5-ös nagyságban.

4. Fotó: A/5-ös vagy A/4-es méretben. Digitálisan manipulált képeket nem fogadunk el (kivéve méret változtatás, színfeljavítás és konvertálás fekete-fehérbe. Tiltott a vágás, beillesztés, színcsere stb.)

A pályázat jeligés, kérjük azt feltüntetni a borítékon, a pályázó adatai (név, cím, telefon, e-mail) külön lezárt borítékban legyen elhelyezve a nagy borítékon belül. A pályázat beküldhető e-mailben is, csatolva a jeligés pályaművet illetve a pályázó adatait, a jelige kezelője nem vesz részt a pályázat értékelésében.

A pályázatra jeligénként 1 db pályaművet fogadunk el, ha valaki többet küld, akkor a pályázat kezelője csak 1 db-ot továbbít a bíráló elé. A pályázó több jeligével is nevezhet. Pályázati anyagot nem küldünk vissza.

Nevezési díj jeligénként 1000 Ft, melyet levelezési címünkre, vagy a folyószámlánkra kérünk befizetni.

A pályázó a bemutatkozó levélben írja le és szignózza a következőt: A beküldött alkotás saját szellemi munkám. A pályázatkiíró nevem (jeligém) feltüntetése mellett közölheti az alkotásomat.

Aki ezeknek a kritériumoknak nem felel meg, annak pályázatát nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat 1-2-3. helyezettje díszoklevéllel és tárgyjutalommal, valamint az első helyezettek a megjelenő antológiánkban 2 oldallal lesznek jutalmazva (egy kötetet kapnak).

Díjaink: vers kategória: Aranytoll-díj; próza kategória: Aranypróza-díj; festmény-grafika kategória: Bor István Iván-díj; fotó kategória: Aranyfotó-díj. Minden kategóriában Nívódíj is kiosztásra kerül.

A Bíráló Bizottság tagjai: Bari Gábor, Enyedi Béla, Simon M. Veronika, Szalay Anikó, Kiss Sándor. Jeligék kezelője: Szabó Sándor.

A pályázat beküldési határideje (postai feladás napja): 2021. június 1.

A díjkiosztó helye és időpontja: 2021. július 27. 16 óra, Kisgyőr, Faluház.

Postai cím: Szabó Sándor – MAIT elnök, 3765 Komjáti, Temető út 7. E-mail: [email protected]. Számlaszám: Takarékbank Zrt, 55400259-10002924 (IBAN: HU06 5540 0259 1000 2924 0000 0000). Átutalás esetén kérünk mindenkit, hogy nevét és a jogcímet tüntesse fel!

Az antológia jellemzői:

– A/5-ös méret fekete-fehér képekkel (festmény, grafika stb.), színes puha fedeles borító.

– A verseket és prózákat A/4-es formában, Book Antiqua betűtípussal, 16-os betűnagysággal, maximum 15 oldalig fogadjuk el. Kérünk több alkotást beküldeni, hogy a Szerkesztőnek lehetősége legyen válogatni, a bekerülő oldalszámról és alkotásokról természetesen egyeztetünk az Alkotóval.

Az Alkotó a bemutatkozó levélben írja le és szignózza a következőt: A beküldött alkotás saját szellemi munkám. Az antológia szerkesztői nevem feltüntetése mellett közölhetik az alkotásomat.

Bekerülési költség MAIT tagoknak 1500 Ft oldalanként (éves tagdíj befizetése ellenőrizve lesz, 2400 Ft/év), nem tagoknak 3000 Ft lesz egy oldal. Minimum két oldal megjelenése kötelező, illetve két oldalanként fogunk kiosztani egy könyvet – ha valakinek plusz kötetekre van szüksége, akkor azt előre jelezze és fizesse be (ugyanúgy a lentebb közölt beküldési határidőig, 2000 Ft/darab), mert csak ebben az esetben tudjuk azt garantálni. Az összegeket kérjük pontosan befizetni (esetleg egyeztetni a Szerkesztővel), mert nem utalunk vissza túlfizetés esetén. A kötetek postázása utánvétellel történik, ezért a könyvbemutatón, ha lehet mindenki vegye át azokat (illetve gondoskodjon átvevőről).

Az alkotásokat e-mailben kérjük beküldeni a gyorsabb feldolgozás érdekében.

Az antológia beküldési határideje: 2021. június 14.

Aki ezen határidő után postázza antológiába szánt alkotásait, azokat már nem áll módunkban elfogadni!

A könyvbemutató várható időpontja és helyszíne: 2021. július 27. 16 óra, Kisgyőr, Faluház, de mindenkit, aki a kötetben szerepel, postai úton és e-mailben kiértesítünk.

E-mail cím: [email protected] (Szabó Zsolt, titkár). Az alkotásokat csatolt, lehetőleg Microsoft Word-dokumentumban (vagy Jegyzettömbben) kérjük, a képek mérete maximum. 4 megabyte legyen jpg-formátumban.

Számlaszám: Takarékbank Zrt, 55400259-10002924 (IBAN: HU06 5540 0259 1000 2924 0000 0000). Átutalás esetén kérünk mindenkit, hogy nevét és a jogcímet tüntesse fel!

