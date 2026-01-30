Ódaköltő pályázatot hirdet a Lillafüred Alapítvány

Az év Ódaköltője – 2026 címmel hirdetett pályázatot a Lillafüred Alapítvány. A lillafüredi József Attila emlékhelyhez kötődő irodalmi pályázatra eddig sehol sem publikált alkotásokat várnak, tartalmi megkötés nélkül, óda műfajban.

Az ódákat 2026. február 28-ig várják a lillafuredalapitvany2022@gmail.com e-mailcímre. A pályázat jeligés, a jelige nélkül érkező pályaműveket kizárják a versenyből. „Arra kérjük pályázóinkat, hogy a beküldött fájl csak a jeligét tartalmazza, a szerző nevét emailjükben adják meg” – írták. A verseny idei bírálóbizottság elnöke Kemény István költő.

A nyertes pályázó Varga Éva szobrászművész alkotását és 500.000 Ft pénzjutalmat kap.

Az ünnepélyes eredményhirdetést 2025. április 11-én, a magyar költészet napján várható.

