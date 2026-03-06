A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Kulturális és Innovációs Minisztérium Tempus Közalapítvány által folyósított támogatás felhasználásával ösztöndíjat hirdet Magyarországon szerzett felsőfokú oklevelek (diplomák) és PhD/DLA fokozatok ukrajnai honosításának támogatására ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a 2025/2026-os tanévben.

Az ösztöndíjfelhívás tartalmát a „GENIUS” JA által működtetett Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács határozta meg.

A jelentkező az ösztöndíjra való jelentkezéssel elfogadja a következőket:

Kizárható az a jelentkező, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a jelentkezés benyújtásakor, illetve valamely a jelentkező elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.

Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a jelentkezéshez.

A beérkezett jelentkezései kérelmek értékelését a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács végzi

elsősorban a honosított diplomáknak (okleveleknek) és fokozatoknak szülőföldön történő hasznosulása alapján – különös tekintettel a jelen pályázati felhívásban a pályázati feltételeknél meghatározott előnyben részesítésről szóló kitételekre;

másodsorban az 1. és 2. pályázati kategóriák esetében az egyetemi/főiskolai záró- vagy államvizsga jegyek átlaga és a szakdolgozat (diplomamunka) minősítése alapján; a 3. pályázati kategória esetében a PhD/DLA fokozat minősítése

– a fentieken túl a lebonyolító, a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács által jóváhagyott pontrendszert is felhasználhat a beérkezett jelentkezési kérelmek elbírálásához.

Az ösztöndíjra jelentkezhet minden olyan ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki

valamely magyarországi felsőoktatási intézményben (Magyarországon vagy határon túli kihelyezett képzési helyen) megszerzett

felsőoktatási alapképzéses (bachelor /BA, BSc/) vagy főiskolai szintű diplomáját (oklevelét); vagy

felsőoktatási egységes, osztatlan képzéses (mesterfokozatot nyújtó vagy egyetemi szintű), vagy mesterképzéses (MA, MSc), vagy kiegészítő alapképzéses (egyetemi szintű) diplomáját (oklevelét)

valamely magyarországi felsőoktatási intézmény doktori (PhD/DLA) képzésében szerzett fokozatát,

Ukrajnában az illetékes állami hivatalnál* sikeresen honosítatta (elismertette, nosztrifikáltatta).

* Ukrajna Oktatási Minisztériumának Akkreditálási, Licenzálási és Nosztrifikálási Hivatala, vagy Ukrajna Felsőfokú Atesztálási Bizottsága (VAK), illetve annak jogutódja.

A jelentkezésből kizáró általános feltételek:

Nem jelentkezhetnek a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek.

Nem jelentkezhetnek a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.

Nem részesülhetnek támogatásban azok a személyek, akik a korábbi években a Kulturális és Innovációs Minisztérium vagy annak jogelődjei által a Magyarországon szerzett felsőfokú oklevelek (diplomák) és PhD/DLA fokozatok ukrajnai honosításának támogatására ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára pályázaton támogatást nyertek.

Ösztöndíj-kategóriák és további jelentkezési feltételek:

Magyarországi felsőoktatási alapképzéses (bachelor/BA/BSc) vagy főiskolai szintű diplomák (oklevelek) honosításának támogatása

A támogatás összege személyenként 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint.

Magyarországi felsőoktatási egységes, osztatlan képzéses (mesterfokozatot nyújtó vagy egyetemi szintű), vagy mesterképzéses (MA, MSc), vagy kiegészítő alapképzéses (egyetemi szintű) diplomák (oklevelek) honosításának támogatása

A támogatás összege személyenként 75.000 Ft, azaz hetvenöt-ezer forint.

Magyarországi felsőoktatási intézmény doktori (PhD/DLA) képzésében szerzett doktori fokozatok honosításának támogatása

A támogatás összege személyenként 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint.

Mindhárom (1. 2. és 3.) kategóriára vonatkozó további feltételek:

A jelentkezési kérelmek elbírálásában kiemelt előnyben részesítendők a szülőföldi (ukrajnai) III.-VI. szintű akkreditált állami felsőoktatási intézményben főállásban (munkaviszonyban vagy megbízási szerződéssel) magyar nyelven órarend szerinti oktatói tevékenységet folytató pályázók. A pályázatok elbírálása során előnyben részesítendők még

a szülőföldi (ukrajnai) III.–VI. szintű akkreditált állami felsőoktatási intézményben óraadóként magyar nyelven, illetve főállásban vagy óraadóként nem magyar nyelven órarend szerinti oktatói tevékenységet folytató pályázók;

a szülőföldi (ukrajnai) közoktatásban (általános vagy középiskolában) főállásban tanítói, tanári tevékenységet folytató pályázók.

A jelentkezéseket 2026. március 6-tól lehet benyújtani személyesen a Rákóczi Egyetem 101-es termében.

A pályázatok beadásának határideje: 2026. május 11. 12:00 óra

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt):

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány,

Agora Információs Központ

Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.

Tel.: 00 380-31-2425012/ 159 mellék

E-mail: agora@kmf.org.ua

Szükséges mellékletek, igazolások

Kötelezően csatolandó mellékletek:

pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap

géppel írt strukturált szakmai önéletrajz;

a diploma/fokozat szülőföldi hasznosulásának indokolása max. 1 oldal terjedelemben;

az 1. és 2. pályázati kategória esetében a honosítás alapjául szolgáló magyarországi felsőoktatási diploma (oklevél), a hozzá tartozó államvizsga-bizonyítvány és az index (törzskönyvi kivonat) egyszerű másolata;

a 3. pályázati kategória esetében a honosítás alapjául szolgáló doktori (PhD/DLA) oklevél egyszerű másolata;

a sikeres honosításról kiállított hivatalos, ukrán állami okirat, illetve értesítés hiteles másolata (egyszerű másolat akkor fogadható el, ha a honosításról szóló okiratot a pályázó személyesen bemutatja az információs iroda munkatársának);

az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata

a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan hivatalos dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.);

Csatolható mellékletek:

egy hónapnál nem régebbi szülőföldi munkahelyi igazolás (a felsőoktatási intézményben nem főállású oktatók esetében a főállást adó munkahely mellett az egyetem/főiskola igazolása is szükséges; illetve a szülőföldi III.-VI. szintű akkreditált állami felsőoktatási intézményben oktatók esetében a felsőoktatási intézmény vezetője által hitelesített igazolása arról, hogy a pályázó az órarend szerinti oktatói tevékenységét a felsőoktatási intézményben magyar nyelven (is) folytatja).

Az adatlap letölthető a genius-ja.uz.ua honlapról, illetve ide kattintva:

