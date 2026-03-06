Ösztöndíjfelhívás
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Kulturális és Innovációs Minisztérium Tempus Közalapítvány által folyósított támogatás felhasználásával ösztöndíjat hirdet Magyarországon szerzett felsőfokú oklevelek (diplomák) és PhD/DLA fokozatok ukrajnai honosításának támogatására ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a 2025/2026-os tanévben.
Az ösztöndíjfelhívás tartalmát a „GENIUS” JA által működtetett Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács határozta meg.
A jelentkező az ösztöndíjra való jelentkezéssel elfogadja a következőket:
- Kizárható az a jelentkező, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a jelentkezés benyújtásakor, illetve valamely a jelentkező elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
- Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a jelentkezéshez.
- A beérkezett jelentkezései kérelmek értékelését a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács végzi
- elsősorban a honosított diplomáknak (okleveleknek) és fokozatoknak szülőföldön történő hasznosulása alapján – különös tekintettel a jelen pályázati felhívásban a pályázati feltételeknél meghatározott előnyben részesítésről szóló kitételekre;
- másodsorban az 1. és 2. pályázati kategóriák esetében az egyetemi/főiskolai záró- vagy államvizsga jegyek átlaga és a szakdolgozat (diplomamunka) minősítése alapján; a 3. pályázati kategória esetében a PhD/DLA fokozat minősítése
– a fentieken túl a lebonyolító, a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács által jóváhagyott pontrendszert is felhasználhat a beérkezett jelentkezési kérelmek elbírálásához.
Az ösztöndíjra jelentkezhet minden olyan ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki
- valamely magyarországi felsőoktatási intézményben (Magyarországon vagy határon túli kihelyezett képzési helyen) megszerzett
- felsőoktatási alapképzéses (bachelor /BA, BSc/) vagy főiskolai szintű diplomáját (oklevelét); vagy
- felsőoktatási egységes, osztatlan képzéses (mesterfokozatot nyújtó vagy egyetemi szintű), vagy mesterképzéses (MA, MSc), vagy kiegészítő alapképzéses (egyetemi szintű) diplomáját (oklevelét)
- valamely magyarországi felsőoktatási intézmény doktori (PhD/DLA) képzésében szerzett fokozatát,
Ukrajnában az illetékes állami hivatalnál* sikeresen honosítatta (elismertette, nosztrifikáltatta).
* Ukrajna Oktatási Minisztériumának Akkreditálási, Licenzálási és Nosztrifikálási Hivatala, vagy Ukrajna Felsőfokú Atesztálási Bizottsága (VAK), illetve annak jogutódja.
A jelentkezésből kizáró általános feltételek:
- Nem jelentkezhetnek a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek.
- Nem jelentkezhetnek a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.
- Nem részesülhetnek támogatásban azok a személyek, akik a korábbi években a Kulturális és Innovációs Minisztérium vagy annak jogelődjei által a Magyarországon szerzett felsőfokú oklevelek (diplomák) és PhD/DLA fokozatok ukrajnai honosításának támogatására ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára pályázaton támogatást nyertek.
Ösztöndíj-kategóriák és további jelentkezési feltételek:
- Magyarországi felsőoktatási alapképzéses (bachelor/BA/BSc) vagy főiskolai szintű diplomák (oklevelek) honosításának támogatása
A támogatás összege személyenként 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint.
- Magyarországi felsőoktatási egységes, osztatlan képzéses (mesterfokozatot nyújtó vagy egyetemi szintű), vagy mesterképzéses (MA, MSc), vagy kiegészítő alapképzéses (egyetemi szintű) diplomák (oklevelek) honosításának támogatása
A támogatás összege személyenként 75.000 Ft, azaz hetvenöt-ezer forint.
- Magyarországi felsőoktatási intézmény doktori (PhD/DLA) képzésében szerzett doktori fokozatok honosításának támogatása
A támogatás összege személyenként 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint.
Mindhárom (1. 2. és 3.) kategóriára vonatkozó további feltételek:
A jelentkezési kérelmek elbírálásában kiemelt előnyben részesítendők a szülőföldi (ukrajnai) III.-VI. szintű akkreditált állami felsőoktatási intézményben főállásban (munkaviszonyban vagy megbízási szerződéssel) magyar nyelven órarend szerinti oktatói tevékenységet folytató pályázók. A pályázatok elbírálása során előnyben részesítendők még
- a szülőföldi (ukrajnai) III.–VI. szintű akkreditált állami felsőoktatási intézményben óraadóként magyar nyelven, illetve főállásban vagy óraadóként nem magyar nyelven órarend szerinti oktatói tevékenységet folytató pályázók;
- a szülőföldi (ukrajnai) közoktatásban (általános vagy középiskolában) főállásban tanítói, tanári tevékenységet folytató pályázók.
A jelentkezéseket 2026. március 6-tól lehet benyújtani személyesen a Rákóczi Egyetem 101-es termében.
A pályázatok beadásának határideje: 2026. május 11. 12:00 óra
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!
Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt):
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány,
Agora Információs Központ
Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.
Tel.: 00 380-31-2425012/ 159 mellék
E-mail: agora@kmf.org.ua
Szükséges mellékletek, igazolások
Kötelezően csatolandó mellékletek:
- pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
- géppel írt strukturált szakmai önéletrajz;
- a diploma/fokozat szülőföldi hasznosulásának indokolása max. 1 oldal terjedelemben;
- az 1. és 2. pályázati kategória esetében a honosítás alapjául szolgáló magyarországi felsőoktatási diploma (oklevél), a hozzá tartozó államvizsga-bizonyítvány és az index (törzskönyvi kivonat) egyszerű másolata;
- a 3. pályázati kategória esetében a honosítás alapjául szolgáló doktori (PhD/DLA) oklevél egyszerű másolata;
- a sikeres honosításról kiállított hivatalos, ukrán állami okirat, illetve értesítés hiteles másolata (egyszerű másolat akkor fogadható el, ha a honosításról szóló okiratot a pályázó személyesen bemutatja az információs iroda munkatársának);
- az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata
- a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan hivatalos dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.);
Csatolható mellékletek:
- egy hónapnál nem régebbi szülőföldi munkahelyi igazolás (a felsőoktatási intézményben nem főállású oktatók esetében a főállást adó munkahely mellett az egyetem/főiskola igazolása is szükséges; illetve a szülőföldi III.-VI. szintű akkreditált állami felsőoktatási intézményben oktatók esetében a felsőoktatási intézmény vezetője által hitelesített igazolása arról, hogy a pályázó az órarend szerinti oktatói tevékenységét a felsőoktatási intézményben magyar nyelven (is) folytatja).
Az adatlap letölthető a genius-ja.uz.ua honlapról, illetve ide kattintva: