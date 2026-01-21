Pályázat fiatal orvostehetségeknek
A Palkovits Alapítvány pályázatot hirdet tehetséges, de hátrányos helyzetű fiatalok számára, akik orvosnak vagy agykutatónak szeretnének tanulni. A felhívás a határon túli magyar diákok számára is nyitott.
A támogatás keretében a Semmelweis Egyetem befogadó intézményként ingyenes kollégiumi szállást biztosít két diák számára az egyetemi tanulmányok hat évére, az alapítvány pedig évi 1 millió forinttal támogatja a kiválasztott hallgatókat, mennyiben tanulmányi eredményeik megfelelnek a szakmai kritériumoknak.
A korábban felvételt nyert diákok a harmadik év sikeres teljesítése után a Palkovits Alapítvány kutatói programjára is jelentkezhetnek, így a magyar orvosi agykutatás jövőjének tehetségeit is nevelhetik.
Pályázati feltételek:
- Sikeres felvételi a Semmelweis Egyetemre.
- Középiskolai ajánlás a tanulmányi eredmények és személyes kvalitások alapján.
- Felvételi beszélgetés az alapítvány kuratóriumával.
A pályázat határideje: 2026. február 6.
A jelentkezést a kuratórium titkára, Dr. Dobolyiné dr. Renner Éva e-mail címére (renner.eva@semmelweis.hu) kell elküldeni.
Az alapítvány kéri az iskolák vezetőségét és tanárait, különösen a biológia, kémia és fizika szakos tanárokat, hogy segítsenek a tehetséges diákok kiválasztásában és ösztönözzék őket a pályázásra.
További információ és pályázati feltételek: https://semmelweis.hu/palkovitsalapitvany