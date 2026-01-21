Pályázat fiatal orvostehetségeknek

A Palkovits Alapítvány pályázatot hirdet tehetséges, de hátrányos helyzetű fiatalok számára, akik orvosnak vagy agykutatónak szeretnének tanulni. A felhívás a határon túli magyar diákok számára is nyitott.

A támogatás keretében a Semmelweis Egyetem befogadó intézményként ingyenes kollégiumi szállást biztosít két diák számára az egyetemi tanulmányok hat évére, az alapítvány pedig évi 1 millió forinttal támogatja a kiválasztott hallgatókat, mennyiben tanulmányi eredményeik megfelelnek a szakmai kritériumoknak.

A korábban felvételt nyert diákok a harmadik év sikeres teljesítése után a Palkovits Alapítvány kutatói programjára is jelentkezhetnek, így a magyar orvosi agykutatás jövőjének tehetségeit is nevelhetik.

Pályázati feltételek:

Sikeres felvételi a Semmelweis Egyetemre.

Középiskolai ajánlás a tanulmányi eredmények és személyes kvalitások alapján.

Felvételi beszélgetés az alapítvány kuratóriumával.

A pályázat határideje: 2026. február 6.

A jelentkezést a kuratórium titkára, Dr. Dobolyiné dr. Renner Éva e-mail címére (renner.eva@semmelweis.hu) kell elküldeni.

Az alapítvány kéri az iskolák vezetőségét és tanárait, különösen a biológia, kémia és fizika szakos tanárokat, hogy segítsenek a tehetséges diákok kiválasztásában és ösztönözzék őket a pályázásra.

További információ és pályázati feltételek: https://semmelweis.hu/palkovitsalapitvany

Kárpátalja.ma