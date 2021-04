„Alkoss kedvedre!” – a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2021-es rajzpályázata

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány idén is rajzpályázatot hirdet a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség – Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával. Ha szeretsz rajzolni és szereted a nyári táborokat, akkor neked szól a felhívás. A 10–16 éves helyezettek meghívást kapnak a 2021-es évben 11. alkalommal megrendezésre kerülő Jankovics Mária Alkotótáborba, amit augusztus első heteiben a karanténszabályozásoknak megfelelő formában fogunk megtartani. Emellett a pályázaton helyezést elért diákokat festő- és alkotóeszközökből összeállított ajándékcsomaggal jutalmazzuk. Megkérünk minden pályázót, hogy minimum A4-es (21 x 30 cm) és maximum A3-as méretű, (42 x 30 cm) munkákat küldjön be.

A PÁLYÁZATON ELEMI-, ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK VEHETNEK RÉSZT. KÉRJÜK, MINDEN BEKÜLDÖTT PÁLYAMUNKÁNÁL TÜNTESSÉK FEL A FELKÉSZÍTŐ TANÁR SZEMÉLYÉT.

Az alábbi témakörökből válogathattok, egy alkotó több témakörben is beküldheti az elkészült pályaműveit.

1. MESEBELI KILÁTÁS – Készíts egy olyan rajzot, amelyen lerajzolod az ablakpárkányod és az ablakkereted, csak a megszokott kilátás, az udvarotok helyett képzelj el egy mesebeli világot, vagy egy olyan helyet, ahová szívesen kirándulnál vagy elutaznál a családoddal, és fesd meg azt a tájat az ablakon túlra. Akár úgy is elkészítheted a munkát, hogy az ablakpárkányt és az ablakod körüli benti részt: függönyt, polcot stb. fekete-fehér, szürkeárnyalatos színekkel és grafikai technikákkal készíted el, az ablakon keresztül láttatott, elképzelt tájat pedig bármilyen színes technikával és alkotóeszközökkel. A kép hátuljára írd le pár sorban, nálad milyen a kilátás, mit látsz ezen a varázsablakon keresztül?

2. MASZKDÍSZÍTŐ – A védőmaszkok a hétköznapjaink részévé váltak. Mindannyian ismerjük a fehér és világoskék orvosi maszkokat, de több színben és mintában is beszerezhetők már az egészségünket védő maszkok. Ebben a kategóriában arra kérünk, hogy pár egyszerhasználatos orvosi maszkot, amit mondjuk már felhasználtál, ahelyett, hogy kidobnád, díszítsd ki a saját elképzelésed szerint: rajzolhatsz rájuk bohóc orrot, valamilyen fintort vagy bajszot és szakállt, akár egy tájképet vagy valamilyen egyéni mintát. Használhatsz akril festéket vagy filceket, akár ki is hímezheted a maszkokat. Természetesen már nem lesz használható az eredeti funkciója szerint, de próbáld vászonként és alapanyagként újraértelmezni a maszkot. Az elkészült maszkban készíts magadról egy fotót, és írd le, hogy milyen technikát használtál, és küldd be a pályázathoz. Kié lesz a legeredetibb maszk?

3. EGY NAPOM TÖRTÉNETE – Készíts egy három képblokkból álló képregényt, amiben lerajzolod, hogyan telik egy tökéletes napod. Ha úgy gondolod, elkészítheted egy elképzelt napodat, amiben mint szuperhős megmented a világot, de bármilyen más történetet is ábrázolhatsz, ami rólad és egy napodról szól. A minimum három képkockából – 3 részből – álló történetszálat kiegészítheted további képkockákkal, és ne feledd a szövegbuborékokat sem, amiben röviden leírhatod a történetet értelmező szöveget is.

4. BARÁTKOZÓ – Ebben a témakörben olyan pályaműveket várunk, amiben a legjobb barátoddal ábrázolod magatokat kedvenc tevékenységetek közben. Lehet ez a kép egy közös kinti játék, biciklizés, focizás vagy filmezés, esetleg egy kirándulás emléke. Ha gondolod, a háziállatoddal töltött időt is bemutathatod, rajzold le, mit szerettek együtt csinálni: a kutyáddal, cicáddal vagy bármi számodra kedves házi kedvenccel. A kép hátoldalára írd le vagy mellékeld a barátod nevét és azt is, hogy mióta ismeritek egymást, hogyan lettetek barátok. A kép elkészítéséhez bármilyen grafikai vagy festészeti technikát választhatsz.

5. CSALÁDFIGURÁK – Ebben a témakörben olyan munkákat várunk, amiben a családotokat mutatod be. Készíts különböző családtagjaidat bemutató figurákat, rájuk jellemző ruhában vagy beállításban. A figurákat elkészítheted: gyurmából, plasztenlinből, agyagból vagy sógyurmából (amit nyugodtan ki is színezhetsz), de akár papírmasé technikát alkalmazva, vagy origami technikával is elkészítheted a figurákat. Az a lényeg, hogy olyan térbeli figurák legyenek, amelyeket beállíthatsz egy családi portréhoz, az így elkészített családi fotót küldd el számunkra, és kérjük, hogy mellékeld, kiket ábrázoltál a családi portrédon (Pl.: balról: Anyu -kék sálban, Apu – kedvenc kockás ingében stb.). A családi portréhoz elkészítheted a házi kedvenceitek szobrait, és őket is beállíthatod a kompozícióba. Hogy hány családtagot szeretnél ábrázolni, az csak tőled függ.

A munkákat a „GENIUS” Jótékonysági Alapítványhoz lehet eljuttatni 2021. május 20., 15:00 óráig.

A befotózott, beszkennelt, jó minőségű munkákat az alábbi e-mail-címre várjuk: [email protected]

A levél tárgyaként „Alkoss kedvedre 2021”-et kérjük feltüntetni.

A postai úton később érkező pályamunkák nem vesznek részt a versenyen.

Az eredményhirdetésre 2021. június 5-én kerül sor a XI. Kárpátaljai Tehetségnap keretein belül.

Címünk: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6. (429-es iroda)

Tel.: + 380-31-41-4-29-68 (149-es mellék)

E-mail: [email protected]

A rajzokat kárpátaljai képzőművészekből álló zsűri bírálja el.

FONTOS! Kérjük, hogy az elkészült művek hátoldalán tüntessék fel a következő adatokat: név, születési dátum, a rajz választott témája, lakcím, tanintézmény, osztály, telefonszám, e-mail-cím.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány