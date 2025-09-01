Ady Endre ösztöndíjprogram a 2025/2026-os tanévre
Pénzügyi segítség nyújtása a határon túli magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges a 2025/2026-os tanévben 6–11. évfolyamos (közép- vagy általános iskolában), szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára. A pályázat a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Nemzeti Tehetség Program támogatásával kerül meghirdetésre.
Pályázók köre
A pályázatot a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban részt vevő, magyar nemzetiségű, a 2025/2026-os tanévben 6–11. évfolyamon (közép- vagy általános iskolában) tanuló, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló, mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj támogatás céljából.
a pályázaton igényelhető támogatás összege, formája, mértéke
- a) Javasolt támogatás összege: 150.000,- Ft a 2025/2026. tanévre.
- b) A támogatás vissza nem térítendő támogatás. Az ösztöndíj összegének folyósítása egyszeri átutalással történik.
- c) A támogatandó pályázatok száma Kárpátalján 24 fő.
A pályázat feltétele, követelményei
Pályázatot kizárólag olyan a fentiekben leírt tanuló nyújthatja be, aki:
1) kiemelkedően tehetséges
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
- a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2024/2025-ös tanévben,
- b) a megyei 1-2., vagy országos 1-4. vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért a 2024/2025-ös tanévben.
- c) a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;
és
2) szociálisan hátrányos helyzetű
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
- a) nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;
- b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő,
- c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.
Benyújtandó dokumentumok
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia egy eredeti és egy másolati példányban:
- Pályázati adatlap;
- Iskolalátogatási igazolás;
- A 2024/2025. évi év végi bizonyítvány hitelesített fénymásolata;
- Amennyiben van megyei vagy országos, vagy nemzetközi verseny (a 2024/2025-ös tanévre vonatkozólag) eredményéről kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum (egyszerű fénymásolat is elfogadható, amennyiben a pályázat benyújtásakor felmutatják az eredeti dokumentumot);
- Amennyiben van, a Tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal);
- Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat.
- A pályázó nyilatkozata;
- Családösszetételről, valamint szociális helyzetről szóló igazolás;
- Nyilatkozat arról, hogy korábban részesült-e Ady Endre ösztöndíjban.
A pályázatot magyar nyelven, példányonként összefűzve kell benyújtani!
Figyelem! Hiánypótlásra nincs lehetőség!
A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázati adatlapot szükséges online is kitölteni az alábbi linken:
https://docs.google.com/forms/d/1CdgGkz_uHV7kNZ_7_h-Ywvr8_YaX3NMp0oQLTEyYFg0/edit#settings
A pályázat papír alapon, határidőben történő benyújtása a pályázat érvényességi feltétele, egy eredeti és egy másolati példányban, nem postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány (90202 Beregszász, Kossuth tér 6. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Földszint, 110. terem)
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Tel.: +380-31-24-2-50-12 (159-es mellék)
E-mail: agora@kmf.org.ua
A pályázatokat 2025. szeptember 1-től lehet benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2025. október 1. 16.00 óra
A pályázat mellékletei:
