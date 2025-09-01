Ady Endre ösztöndíjprogram a 2025/2026-os tanévre

Pénzügyi segítség nyújtása a határon túli magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges a 2025/2026-os tanévben 6–11. évfolyamos (közép- vagy általános iskolában), szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára. A pályázat a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Nemzeti Tehetség Program támogatásával kerül meghirdetésre.

Pályázók köre

A pályázatot a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban részt vevő, magyar nemzetiségű, a 2025/2026-os tanévben 6–11. évfolyamon (közép- vagy általános iskolában) tanuló, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló, mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj támogatás céljából.

a pályázaton igényelhető támogatás összege, formája, mértéke

a) Javasolt támogatás összege: 150.000,- Ft a 2025/2026. tanévre.

b) A támogatás vissza nem térítendő támogatás. Az ösztöndíj összegének folyósítása egyszeri átutalással történik.

c) A támogatandó pályázatok száma Kárpátalján 24 fő.

A pályázat feltétele, követelményei

Pályázatot kizárólag olyan a fentiekben leírt tanuló nyújthatja be, aki:

1) kiemelkedően tehetséges

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2024/2025-ös tanévben,

b) a megyei 1-2., vagy országos 1-4. vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért a 2024/2025-ös tanévben.

c) a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;

és

2) szociálisan hátrányos helyzetű

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

a) nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;

b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő,

c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

Benyújtandó dokumentumok

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia egy eredeti és egy másolati példányban:

Pályázati adatlap;

Iskolalátogatási igazolás;

A 2024/2025. évi év végi bizonyítvány hitelesített fénymásolata;

Amennyiben van megyei vagy országos, vagy nemzetközi verseny (a 2024/2025-ös tanévre vonatkozólag) eredményéről kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum (egyszerű fénymásolat is elfogadható, amennyiben a pályázat benyújtásakor felmutatják az eredeti dokumentumot);

Amennyiben van, a Tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal);

Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat.

A pályázó nyilatkozata;

Családösszetételről, valamint szociális helyzetről szóló igazolás;

Nyilatkozat arról, hogy korábban részesült-e Ady Endre ösztöndíjban.

A pályázatot magyar nyelven, példányonként összefűzve kell benyújtani!

Figyelem! Hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázat benyújtásának módja és helye

A pályázati adatlapot szükséges online is kitölteni az alábbi linken:

https://docs.google.com/forms/d/1CdgGkz_uHV7kNZ_7_h-Ywvr8_YaX3NMp0oQLTEyYFg0/edit#settings

A pályázat papír alapon, határidőben történő benyújtása a pályázat érvényességi feltétele, egy eredeti és egy másolati példányban, nem postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány (90202 Beregszász, Kossuth tér 6. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Földszint, 110. terem)

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Tel.: +380-31-24-2-50-12 (159-es mellék)

E-mail: agora@kmf.org.ua

A pályázatokat 2025. szeptember 1-től lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2025. október 1. 16.00 óra

A pályázat mellékletei:

