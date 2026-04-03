Rajzpályázat indul Csukás István születésnapjának 90. évfordulóján

A Csukás Meserádió és az M2 Mesetévé április 2. és május 3. között rajzpályázatra hívja a három és tíz év közötti gyerekeket. Az egy hónapig tartó Süsüke mesés világa című kreatív felhívás célja, hogy a legkisebbek fantáziáját mozgósítsa Csukás István utolsó művét megidézve, amelyben Süsüke a világűr felfedezésére indul.

A pályázat április 2-án, Csukás István születésének évfordulóján indul, és egészen május 3-ig, anyák napjáig várja az alkotásokat. A szervezők arra buzdítják a gyerekeket, hogy a Csukás Meserádió weboldaláról letölthető Süsü, a sárkány kisfiát, Süsükét ábrázoló színezőt ne csupán színekkel töltsék fel, hanem saját képzeletük szerint egészítsék ki a körülötte lévő világot is.

A pályaművek elkészítésénél csak a fantázia szab határt: megjelenhetnek különböző égitestek, azok a különleges bolygók, ahová Süsüke ellátogat, ragyogó csillagok, száguldó meteoritok és üstökösök, valamint rakéták és más űrjárművek vagy akár kedves idegen bolygólakó barátok is a rajzokon. A környezet minden részlete szabadon alakítható, így minden alkotás egyedi és megismételhetetlen lehet.

A műveket a csukasmeseradio@mtva.hu címre és a Csukás Meserádió levelezési címére (1037 Budapest, Kunigunda út 64.) szükséges megküldeni, elektronikus és postai úton egyaránt. A üzenet tárgyában és a borítékon a Süsüke mesés világa feliratot szükséges feltüntetni.

A pályázaton minden 3. életévét betöltött, de még 10 évesnél nem idősebb, Magyarországon élő gyermek vehet részt. A beküldött rajzok közül szakmai zsűri választja ki a legötletesebb alkotásokat. A kiválasztott pályázók nemcsak elismerésben részesülnek, hanem meghívást kapnak egy exkluzív gyermeknapi eseményre is. A díjazottak május 30-án a MÜPA Üvegtermében megrendezett ünnepi programon vehetnek részt, ahol személyesen is találkozhatnak a Csukás Meserádió és az M2 Mesetévé ismert szereplőivel. Az esemény különlegessége, hogy a csatornák munkatársai interjúkat is készíthetnek a résztvevőkkel, így a gyerekek akár a képernyőn és online felületeken is viszontláthatják magukat.

Hallgassák a Csukás Meserádiót, nézzék az M2 Mesetévét és küldjék be gyermekük alkotását május 3-ig!

A részletes pályázati felhívást, illetve a szülői hozzájáruló nyilatkozatot a Csukás Meserádió weboldalán érhetik el.

Forrás: MTVA