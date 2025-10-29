Tanulmányi vetélkedő a II. Rákóczi Ferenc-emlékév alkalmából

A nagyságos fejedelem, II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója tiszteletére a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség háromfordulós csapatversenyt hirdet 9–11. osztályos tanulók számára.

A Rákóczi Ferenc-emlékév – tanulmányi vetélkedő célja, hogy a diákok méltó módon emlékezzenek meg a nagyságos fejedelemről, és a vetélkedő által felfedezzék a Rákóczi-kor történelmi és kulturális örökségét.

A hatfős csapatok három kisvideó beküldésével jelentkezhetnek 2025. december 15-ig. Fontos: egy iskolából több csapat is nevezhet.

További részletekért kattintsanak a https://rakoczivetelkedo.kme.org.ua/ címre.

A vetélkedő fővédnökei Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese, valamint Ferenc Viktória, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem egykori hallgatója.

